Cкрытая пружина Сингапурского саммита

Андрей Илларионов

14.06.2018, 13:59

Андрей Илларионов



Какие санкции США работают.

Сингапурский саммит между лидерами США и Северной Кореи, вероятность которого ставилась под серьезное сомнение не только широкой публикой, но и почти всеми серьезными специалистами-корееведами вплоть до самого последнего момента, все-таки состоялся. Достиг ли он успеха? Удалось ли добиться того, что планировалось? Будут ли выполнены обещания, изложенные в Совместном заявлении Трампа и Ким Чен Ына? Это все совершенно резонные вопросы.

Но это вопросы, какие возникают и какие ставятся после саммита. Поскольку он все же состоялся. Что, еще раз стоит подчеркнуть, для многих до самого недавнего времени выглядело совершенно нереалистичной, невероятной, фантастической утопией.

Но он все же состоялся.

Почему? Почему он вообще состоялся? Почему его не постигла участь многих других, гораздо более скромных, инициатив? Почему Ким Чен Ын не только не провел ни одного ядерного испытания после 3 сентября прошлого года; почему он не только, по выражению Трампа, "стоя на коленях", выпрашивал проведение этой встречи; почему он не только приехал в Сингапур, но и собственноручно подписался в совместном коммюнике под обязательством "достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова"?

Как это ни покажется странным, но ответ на эти вопросы стал известен не сегодня, и не вчера, и даже не 8 марта этого года, когда в Белом доме принимали секретаря южнокорейского Совбеза и руководителя разведки Южной Кореи, а более пяти месяцев тому назад. Правда, тогда на этот ответ, похоже, не очень многие обратили заслуживающее этой теме внимание.

В отличие от юзера bbb, проанализировавшего 3 января этого года перевод на английский язык опубликованного за день до этого секретного китайского документа – директиву ЦК КПК от 15 сентября 2017 г. "Решение Генеральной канцелярии Коммунистической партии Китая о проведении коммуникационной и координационной работы между нашей страной и Корейской Народно-Демократической Республикой для дальнейшего углубленного решения ее ядерной проблемы" (The Decision of General Office of the Communist Party of China on Conducting Communication and Coordination Work between Our Country and The Democratic People's Republic of Korea for Further In-depth Solution of Its Nuclear Issue", и безошибочно идентифицировавшего эту директиву как сенсационную. Причем сенсационность документа, похоже, не была понята ни публикатором этого документа, ни его американскими комментаторами.

В отличие от автора статьи во Freebeacon и американских официальных лиц, комментировавших китайский документ, bbb отметил в нем главное:

Длинные разлюли о том, что Китай, Россия и еще бог весть кто не дадут Северную Корею в обиду и защитят ее от злого Трампа, а заодно завалят Северную Корею ценными подарками, позволяют изобразить грубый ультиматум и жесткий, высокомерный диктат чем-то вроде братской помощи.

В некотором роде это аналог стандартного языка советских разгромных кадровых постановлений, которые принято было начинать перечислением многочисленных успехов провинившихся и только потом вставлять сакраментальное "в то же время" – и переходить к существу дела.

Суть же бумаги, думаю, содержится в одном-единственном предложении про кнут:

"If Korea insists on acting arbitrarily, our country will further assess it and unilaterally impose specific punitive measures against Korean senior leaders and their family members"

То есть в прямой и неприкрытой угрозе. Я бы даже сказал, выраженной в максимально жесткой форме.

А все остальное – это просто обрамление в восточном стиле, для сохранения лица.

Строго говоря, в Директиве ЦК КПК по северокорейскому ядерному вопросу есть еще несколько фраз, достойных упоминания в этом постинге:

Учитывая тот факт, что правящие власти Кореи недавно вновь действовали произвольно, проведя шестое подземное ядерное испытание без консультаций с нами и потому создали огромное негативное влияние на международное сообщество из-за этого...

Given the fact that the Korean ruling authorities recently acted arbitrarily аgain to conduct the sixth underground nuclear test without fully consulting with us and created a huge negative impact on the international community because of this...

В результате резолюция [ООН. – А.И.] надлежащим образом усилила наказание правящих властей Кореи.

The result of the [UN. – А.И.] Resolution appropriately strengthened the punishment against the Korean ruling authorities.

...ваш департамент должен конкретно, глубоко и подробно объяснить [руководителям. – АИ] Кореи нынешнее положение Корейского полуострова для того, чтобы убедить Корею сделать существенные компромиссы по ее ядерным вопросам.

...your department should make further specific, profound, and detailed analyses for Korea on the current situation of the Korean Peninsula in exchange for Korea to make substantial compromises on its nuclear issues.

...международные провокации Кореи путем многократного проведения ядерных испытаний оказали огромное международное давление на нашу страну, которое постоянно накапливается и становится невыносимо тяжелым.

...international provocations by Korea via repeatedly conducting nuclear tests has imposed huge international pressure on our country which is continuously accumulating and becoming unbearably heavy.

Чтобы продемонстрировать позицию нашей страны как ответственной мировой державы, твердо поддерживающей денуклеаризацию Корейского полуострова и поддерживающей авторитет подписанного нами Договора о нераспространении ядерного оружия... ваш отдел сделает Корее суровое предупреждение...

To show the position of our country as a responsible world power to firmly support the denuclearization of the Korean Peninsula and maintain the authority of its signed Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons... your department gives Korea a stern warning…

Ваш департамент должен в то же время серьезно предупредить корейские власти не переусердствовать с ядерной проблемой. В настоящее время для нашей страны нет проблемы, чтобы настоятельно требовать от Кореи немедленного и полного отказа от своего ядерного оружия. Вместо этого мы просим Корею сохранять сдержанность и через несколько лет, когда условия созреют, провести постепенные реформы и в конечном итоге удовлетворить требование денуклеаризации на Корейском полуострове. Если Корея настаивает на том, чтобы действовать произвольно, наша страна дополнительно оценит такие действия и в одностороннем порядке введет конкретные карательные меры против высших руководителей Кореи и членов их семей.

Your department should at the same time seriously warn the Korean authorities not to

overdo things on the nuclear issue. Currently, there is no issue for our country to forcefully ask

Korea to immediately and completely give up its nuclear weapons. Instead, we ask Korea to

maintain restraint and after some years when the conditions are ripe, to apply gradual reforms

and eventually meet the requirement of denuclearization on the Korean Peninsula. If Korea

insists on acting arbitrarily, our country will further assess it and unilaterally impose specific

punitive measures against Korean senior leaders and their family members.

Что такое конкретные карательные меры против высших руководителей Кореи и членов их семей в исполнении заботливых китайских товарищей, северокорейскому руководству, очевидно, подробно объяснять было не нужно.

Дальнейшее теперь хорошо известно.

Шестое испытание ядерного оружия Северной Кореей (на сей момент) оказалось последним (всего Ким Чен Ын провел четыре ядерных взрыва: 12 февраля 2013 г., 10 декабря 2015 г., 6 января 2016 г., 3 сентября 2017 г.). После доведения Директивы ЦК КПК до сведения северокорейского руководства:

- новых ядерных испытаний больше не проводилось,

- 28 мая 2018 г. северокорейский ядерный полигон Пунгери был взорван,

- 12 июня 2018 г. Ким Чен Ын оказался в Сингапуре, где

- подписал обязательство о полной денуклеаризации Корейского полуострова и возвращении в США останков американских солдат, погибших во время Корейской войны.

Таким образом, то, что произошло только что на наших глазах, объясняется, по всей видимости, совместным действием двух достаточно убедительных аргументов – реальной угрозой военного удара по Северной Корее со стороны США и более чем реальной угрозой санкций (конкретных карательных мер против высших руководителей КНДР) со стороны Китая. При этом следует заметить, что военная угроза со стороны США существовала на всем протяжении жизни северо-корейского режима (хотя и с разной степенью вероятности), а фактор китайских санкций появился с сентября прошлого года. Поэтому, кажется, именно этот, второй, фактор, сыграл в этой истории главную роль.

Два наблюдения естественно напрашиваются из этой истории.

Первое – шокирующее отличие от позиции и действий Пекина позиции и действий Кремля.

Второе – всем тем, кто серьезно задумывается об эффективных средствах по противодействию диктаторским режимам, нарушающим международное право, следует внимательно изучить опыт применения (угрозы применения) санкций (конкретных карательных мер против высших руководителей таких режимов), на наших глазах уже приведших, пусть к первым, но уже вполне заметным практическим результатам.

Андрей Илларионов, livejournal.com