«Белорусскую модель» поставили на счетчик 6 Александр Обухович

14.06.2018, 16:42

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Поддержание видимости требует такого объема расходов, которые стране уже не по силам.

Меня часто обвиняют в излишнем пессимизме. Мол, страна вроде бы живет. По мнению правительства, экономика даже выходит из рецессии. Жилье строим, автомашины раскупают, рестораны полны. Население активно продает валюту. Планы - радужные: и зарплата по $1000, и ВВП - $100 млрд. И никаких оснований для пессимизма нет.

Правда, говорят, что «пессимист - хорошо информированный оптимист». И все мало-мальски квалифицированные специалисты, анализировавшие ситуацию, говорят о тупике в нашей экономике. Специалисты из ЕАЭС - о «трагизме» в нашей экономике, представитель Всемирного банка более дипломатично - о «рисках» возобновления рецессии или даже кризиса. Хотя вполне очевидно, что дело не в рисках, а в неизбежности кризиса. А представители власти полны оптимизма.

И вряд ли дело в низкой их квалификации. Хотя и квалификация под большим вопросом. Дело не в том, что «оптимист - плохо информированный пессимист». Скорее мы имеем дело с получившей широкое распространение в мире «постправдой», когда массированная пропаганда заменяет объективный анализ, результаты которого заведомо будут неприемлемы для власти. Которые уже сегодня держат на прицеле выборы 2020г., уже начав их пропагандистское обеспечение.

Да, сегодня у власти еще много возможностей поддерживать видимость благополучия. Но даже поддержание такой видимости требует такого объема расходов, которые стране уже не по силам. После кризиса 2011г. власть попробовала самые разные варианты, стараясь не допустить дальнейшего снижения уровня жизни населения и разрушения социальной сферы. Но планка, заданная уровнем 2010г., для «белорусской модели» оказалась непосильной. И каждая «новация» власти заканчивалась временным облегчением с последующим ростом долгов, закрытием очередной группы предприятий и дальнейшим углублением кризиса.

Так было, когда власть, опасаясь недовольства электората, длительное время искусственно поддерживала заведомо заниженный курс доллара (который надо было девальвировать на 25-30%), стимулируя импорт и стерилизуя рубли дурацкими ставками по рублевым депозитам. Кто-то этим и попользовался, но Нацбанк вогнали в несусветные долги, из которых он только выползает. Так было и при «жесткой кредитно-денежной политике» от Ермаковой и Каллаура (экс-председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова и нынешний - Павел Каллаур. - прим.), когда в борьбе с инфляцией и за стабилизацию доллара, отсутствием денег в обороте гробили предприятия и уничтожали рабочие места. Другие меры экономической политики правительства в отсутствие связной антикризисной программы и промышленной политики были не лучше.

Барахтаясь в текущих проблемах, правительство сделало ставку на случайные спекуляции (нефть, растворители-разбавители, санкционные товары и пр.) и внешние кредиты. Только кредиторы становятся все более и более привередливыми. Требуют объяснить, как в условиях очевидного кризиса кредиты будут погашаться. Тем более что на приватизацию в этом плане рассчитывать не приходится: на активы в таком состоянии покупателей быть не может. А все программы создания новых рабочих мест и новых предприятий провалены. И внятных объяснений у правительства нет.

Вот и пришли к тому, к чему пришли. В экономике лишь около 10% агентов рынка более или менее конкурентоспособны в среднесрочной перспективе. И то большинство из них требуют докапитализации. Удел большинства остальных - медленное умирание. Рабочие места сокращаются, народ разбегается. Перспективы для хозяйствования и на Западе, и на Востоке непрерывно ухудшаются. А ведь для нашей небольшой экономики внешние условия хозяйствования играют решающую роль! В условиях «белорусской модели» перспектив выхода на уровень ВВП в $100 млрд. просто нет. А это - приговор.

А как же отдельные признаки процветания? Больше - в Минске, меньше - в областных центрах, еще меньше - на периферии. Но они есть. Есть и люди с достаточно большими доходами, и не только среди программистов.

Во-первых, в любом кризисе есть выигравшие, есть и пострадавшие. В среднем в циклическом кризисе разоряются 30% агентов рынка, а 10% сильно выигрывают. Остальные переживают трудности, но выживают. Но у нас кризис не циклический, а структурный, вызванный старческим маразмом «белорусской модели», и границы наши открыты. В нем выиграют не обязательно наши предприятия, хорошо пользуются им и россияне, и китайцы, и многие другие. И выжить у нас легче тем, кто работает на внешние рынки, где зачастую не кризис, а подъем.

Во-вторых, все большее значение имеют переводы наших гастарбайтеров из-за рубежа. Не обязательно официально, зачастую - наличными. Которые их семьи тратят здесь, поддерживая нашу торговлю. Существенно, что в прошлые годы в Беларусь переселилось довольно много российских пенсионеров. Да и для нашего Нацбанка продажи наличной валюты населением (и гастарбайтерами, и из загашников) буквально спасительны.

В-третьих, невозможно не заметить рост «серой» экономики и масштабов коррупции. В выявленных случаях суммы взяток уже поражают. Похоже, наши чиновники, видя неминуемый крах системы, просто оголтело принялись готовить для себя, любимых, «золотые парашюты», растаскивая и без того скудные ресурсы государства.

Вот отсюда и «пир во время чумы», растущее социальное расслоение, бегство рабочей силы. Тем более что и в России, и в Польше спрос на квалифицированную рабочую силу только растет.

К сожалению, наша власть катастрофически недооценивает фактор времени. Слишком увлеклись картинками светлого будущего: то НСУР-2030 нарисуют с потолка, то планов громадье на 2025г. А ведь будущее рождается сегодня. А сегодня мы теряем тот фундамент, на котором лучшее будущее только и можно выстроить: качество человеческого капитала и остатки промышленного потенциала. Ряд технологий и производств мы уже потеряли необратимо, на периферии «работать негде, да уже и некому». И что стоят тогда эти футурологии!

Замечу, что и в самых отсталых, самых бедных странах мира есть и небоскребы, и миллионеры. Мало их только. Пока наши чиновники толкают нашу страну в сторону превращения в страну-лимитроф. Где более богатые соседи будут черпать людские и природные ресурсы для нужд своего развития. И времени соскочить с этой траектории у нас очень мало.

Александр Обухович, «БелГазета»