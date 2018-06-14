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Нацбанк не исключает снижения ставки рефинансирования до 10-10,25%

  • 14.06.2018, 19:09

С 14 февраля 2018 года ставка рефинансирования была снижена с 11% до 10,5% годовых.

Национальный банк Беларуси не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования в текущем году, ее уровень может опуститься до исторического минимума в 10%, сообщил заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц, передает interfax.by.

"Анализируя сегодняшний уровень ставок, хотя он близок к равновесному, мы видим, что определенные возможности для небольшого снижения ставок в текущем году есть. В последующие годы, наверняка, эти возможности расширятся и сохранятся. К концу текущего года мы ожидаем снижения ставки рефинансирования до 10-10,25%", - сказал С.Калечиц в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Это повлияет на снижение, конечно же, ставок по новым кредитам в банках в белорусских рублях. Наш прогноз - ставки к концу года будут находиться на уровне 11 - 11,25% годовых", - добавил он.

С.Калечиц отметил, что резервы для снижения ключевой ставки сохраняются, но его темпы будут уменьшены. Главный ориентир в принятии решения - уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз, и не превысит 6%.

Вопрос изменения ставки рефинансирования будет рассмотрен на ближайшем заседании правления Нацбанка 20 июня, уточнил С.Калечиц.

С 14 февраля 2018 года ставка рефинансирования была снижена с 11% до 10,5% годовых.

В 2017 году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз. С 18 января 2017 года она была снижена до 17% с 18% годовых, с 15 февраля - до 16% годовых, с 15 марта - до 15% годовых, с 19 апреля - до 14% годовых, с 14 июня - до 13% годовых, с 19 июля - до 12% годовых, с 13 сентября - до 11,5% и с 18 октября - до 11% годовых.


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