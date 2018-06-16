Китай вводит 25-процентную пошлину на импорт из США 16.06.2018, 14:27

Пошлина введена в ответ на аналогичные меры Белого дома.

Китай введет дополнительную пошлину на американский импорт на общую сумму 50 млрд в ответ на аналогичные меры, принятые Белым домом. Об этом пишет Reuters.

Издание уточняет, что пошлина составит 25% и будет распространяться на 659 наименований товаров из США.

Вчера, 15 июня, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. 24-процентная пошлина будет распространяться на товары из Китая предположительно на общую сумму $50 млрд. Кроме того, могут быть введены дополнительные сборы – если Китай примет ответные меры.

В перечень, на который будут распространяться пошлины, входят товары из китайского стратегического плана "Сделано в Китае-2025". По мнению Трампа, внедрение этого плана может повредить экономическому росту США и других стран.

О планах США ввести пошлины стало известно еще 4 апреля.

Тогда сообщалось, что под американские тарифы может попасть сфера высоких технологий Китая - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. При этом на такие потребительские товары, как одежда США еще не готовы вводить штрафные пошлины, поскольку повышение цен на них может ударить по американским потребителям.