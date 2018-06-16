Ученые: Глубоко под землей есть океан 16.06.2018, 14:43

Круговорот воды на планете устроен гораздо более сложно.

Под земной корой существует целый океан — правда, чтобы увидеть его, придется закопаться километров на 600 вглубь. Притом, еще в прошлом году ученое сообщество гипотезу подземного океана считало несостоятельной, поскольку чрезвычайно высокие температуры внутри планеты испаряли бы всю воду. Но теперь новое открытие показывает, что круговорот воды на планете устроен гораздо более сложно, и это может повлиять на существование мира в целом, пишет «Телеграф».

Еще в начале весны группа российских ученых сделала предположение о существовании подземного океана, однако реальные доказательства появились только недавно. Вероятнее всего, подземный водоем возник на начальных этапах развития планеты.

В сущности, водой в привычном смысле слова назвать это вещество нельзя. Ученые обнаружили брусит — минерал, на 79% состоящий из воды. Но и существование в мантии брусита считалось маловероятным: попав на глубину из верхних слоев, он по всем выкладкам должен был разлагаться на составные части.

Оказалось, что при распаде минерал образует новую, более устойчивую форму. Эта разновидность брусита выдерживает крайне высокую температуру и огромное давление. Компьютерное моделирование показало, что новая форма минерала медленнее возвращает воду из глубин земли к поверхности, удерживая уровень океана на привычной отметке. Однако, на данный момент ученые просто не понимают, как именно вода возвращается обратно — таких схем в привычном нам мироздании просто не существует.

Геологи даже не могут представить, как на самом деле велик подземный океан. При условии, что мантия нашей планеты всего на 3% состоит из брусита, то океан будет охватывать всю Землю, а глубина его составит несколько километров. Это совершенно невероятное в нынешней научной парадигме явление — с таким же удивлением, к примеру, ученые встретили бы известие о реальности теории полой Земли.