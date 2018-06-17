«Создаю прецедент»: В Беларуси 60-летний рабочий потребовал пенсию 13 17.06.2018, 13:59

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Анатолий Поплавный

Фото: Радио Свабода

В случае успеха дать бой правительству смогут и другие, не получившие пенсию в 55 и 60 лет, пенсионеры.

Слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный, достигший возраста 60 лет потребовал от районной администрации назначения пенсии по возрасту, которую по новым правилам ему начислят только через полтора года.

О сути претензий к государству 60-летний мужчина рассказал сайту «Гомельская Весна».

В начале разговора Анатолий подчеркнул, что право на трудовую пенсию по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет у его возникло с введением в 1992 году Закона о пенсионном обеспечении.

«Это право возникло у меня с рождения, изначально в СССР, а потом и в Республике Беларусь. Однако, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому я уйду на пенсию лишь только через полтора года, в 61 с половиной год, что ухудшило мое, как гражданина правовое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством», - написал он в управление соцзащиты администрации Советского района Гомеля.

Рабочий подчеркивает, что не желает терять пенсию за 18 месяцев и будет добиваться ее назначения и выплаты, даже если для этого понадобится дойти до Верховного суда.

«Я понимаю, что мы создаем прецедент, которым в случае успеха воспользуются и другие, не получившие пенсию в 55 и 60 лет пенсионеры. Конституция запрещает, тем не менее, чиновники увеличили, и будут опять увеличивать пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать», - уверенно заявляет молодой пенсионер, оставшийся в 60 лет без пенсии.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза.

«Конституция, а следом за ней и закон о нормативно правовых актах прямо запрещают придавать обратную силу закона, который ухудшает правовое положение граждан. Наша правовая позиция заключается в том, что конституционный принцип о запрете придания обратной силы закону должен распространяться не только при решении вопроса о возложении юридической ответственности, но и в случае изменения законодательства, в результате которого ухудшается положение граждан», - высказал юридическую позицию правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист добавил, что после увеличения в стране в 2017 году пенсионного возраста еще никто не обращался по данным спорам с государством в суд.

«Кейс «Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» станет первой тяжбой, в которой по вопросу придания обратной силы закону, ухудшающему правовое положение граждан придется высказаться всем – начиная от чиновников от соцзащиты и районного судьи до председателей Верховного и Конституционного Судов», - добавил профсоюзный инспектор.

Напомним, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет;

в 2017 году: мужчины – 60 лет 6 месяцев, женщины – 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины – 61 года, женщины – 56 лет;

в 2019 году: мужчины – 61 года 6 месяцев, женщины – 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины – 62 лет, женщины – 57 лет;

в 2021 году: мужчины – 62 лет 6 месяцев, женщины – 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины – 63 лет, женщины – 58 лет.

Напомним, белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.

«Сохранить право женщин выходить на пенсию на пять лет раньше мужчин вряд ли получится. С учетом старения населения это потребует либо увеличения взносов в ФСЗН, которые и так высоки, либо снижения пенсионных выплат, но они и так невелики. Поэтому повышение пенсионного возраста женщин до уровня мужчин, скорее всего, произойдет», — отметила в комментарии БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.