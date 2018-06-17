ООН: Около 800 млн человек в мире живут на переводы родственников, работающих за границей 1 17.06.2018, 15:58

Семейные денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

По данным Организации Объединенных Наций, около 800 млн человек в мире живут на деньги, которые им высылают родственники – трудовые мигранты. Об этом 16 июня сообщил Центр новостей ООН, передает gordonua.com.

"Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли. Около 250 млн международных мигрантов по всему миру живут за пределами тех стран, которые они называют домом", – говорится в сообщении.

ООН сообщает, что $480 млрд 200 млн трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году в развивающиеся страны.

"Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешняя финансовая помощь, выделенная этим странам на развитие из разных источников... Ожидается, что в период с 2015-го по 2030 год трудовые мигранты отправят домой $6,5 трлн", – отметили в пресс-службе.

По данным ООН, в среднем большинство трудовых мигрантов посылают домой по $200–300 несколько раз в год.

"15 лет назад денежным переводам не придавали особого значения, так как это касалось только самих мигрантов и членов их семей. Сегодня ситуация изменилась коренным образом, поскольку денежные переводы теперь являются важным элементом повестки дня в области развития как для правительств, так и международных организаций по всему миру. Прилагаются серьезные усилия для снижения стоимости переводов, повсеместного расширения финансовых услуг и достижения максимальной эффективности этих ресурсов в интересах семей и общин, где они живут", – говорится в сообщении.