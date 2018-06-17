Пять лучших продуктов для снятия стресса 5 17.06.2018, 19:39

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Эти продукты помогут избежать стресса и повышенной тревожности.

Во время периода повышенной тревожности и стресса важно не забывать правильно питаться, и в особенности полезным будет включить в рацион эти продукты, передает “Фрешер”.

1. Лосось. Жирные кислоты омега-3 в нем снижают тревожность, поэтому в тяжелые времена ешь его хотя бы несколько раз в неделю.

2. Горький шоколад. Очень важно во время стресса баловать себя горьким шоколадом, ведь было доказано, что он способен снижать уровень кортизола, гормона стресса, и повышать количество серотонина. Чтобы получить максимальную пользу, покупай шоколад с наибольшим процентным содержанием какао.

3. Орехи. Они полны витаминами и минералами, включая В12 и Е, которые укрепляют иммунную систему. Особенно полезны во время стресса миндаль, фисташки и грецкие орехи.

4. Индейка. В мясе индейки много аминокислоты триптофана, которая очень помогает от бессонницы и отвечает за настроение.

5. Брокколи, спаржа и брюссельская капуста. Возможно, тревожность у тебя повышена из-за недостатка фолиевой кислоты, а эти овощи с лихвой дополнят недостаток.