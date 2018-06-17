Украинский школьник получил золотую медаль на «Олимпиаде гениев» в США 17.06.2018, 20:29

Фото: voanews.com

Украинский школьник Валентин Фречка изобрел способ изготовления бумаги из опавших листьев.

Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на "Олимпиаде гениев" в США. Об этом пишет "Голос Америки".

Ученики из разных стран соревновались в нескольких категориях. В Олимпиаде принимали участие более 1300 школьников. Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Кроме Фречки, еще двое украинцев заняли четвертые места, а двое, – получили бронзовые награды.

Золотого призера пригласили на международную выставку в Южной Корее.

К участию в Олимпиаде было подано более 1,5 тыс. проектов, из которых прошло менее половины.

"Олимпиада гениев" посвящена решению экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творчеству, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.