Вице-премьер Калинин: В «Елизово» будет вложено еще $5-7 миллионов 5 18.06.2018, 7:53

1,529

Фото: sb.by

Власти продолжают «модернизацию» за счет налогоплательщиков.

Вице-премьер Анатолий Калинин во время пятничного посещения строящегося завода «Белгипс» в поселке Гатово Минского района рассказал журналистам и о судьбе стеклозавода «Елизово» и Осиповичского завода транспортного машиностроения (ОЗТМ), сообщает tut.by.

Из трех объектов «Белгипс» выглядит пока самым обнадеживающим. Возведение нового предприятия началось в октябре 2015 года. С конца прошлого года к строительству завода в Гатово присоединилась немецкая компания «Кнауф», которая выкупила половину «Белгипса» у российской корпорации «Волма».

Строительные работы на новом заводе «Белгипс» должны завершиться в октябре, заверил журналистов 15 июня Анатолий Калинин.

— Должны в октябре завершить все общестроительные работы и приступить к пусконаладочным, — сказал Калинин. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов. У правительства нет оснований не доверять инвестору.

Он напомнил, что «инвестор взял на себя дополнительные обязательства и построил внешние сети за свой счет. «Это более 2 километров железной дороги, газопроводы, линии электропередач. Хотя это ответственность Республики Беларусь», — сказал Калинин.

Совладелец «Волмы» Юрий Гончаров отметил, что ранее планировалось вложить в проект 43 млн евро, но сейчас выходит 67−68 млн евро. «Дополнительные средства были потрачены на внешнюю инфраструктуру, изначально в проекте не было цеха по выпуску премиксов, это импортозамещающий строительный продукт. Всего уже инвестировано около 60 млн евро», — пояснил Гончаров.

Проектные мощности в год должны составить: гипсокартонные листы — 30 млн кв. м, пазогребневые плиты — 500 тыс. кв. м, сухие строительные смеси — 120 тыс. тонн.

После ввода нового завода производственные мощности «Белгипса» в центре Минска будут поэтапно демонтированы. «Там должен быть компактный жилой микрорайон с социальной инфраструктурой. Кто будет его застраивать? Не исключаю, что компания «Волма» возьмется за реализацию этого проекта. Допускаю, что может быть объявлен конкурс среди застройщиков, кто предложит лучшие для страны условия», — сказал Калинин.

По словам Гончарова, у «Волмы» на старой площадке нет первоочередного права застройки территории. «Может быть, и мы будем. Посмотрим, какие государство выдвинет условия», — пояснил бизнесмен.

ОЗТМ

Накануне Анатолий Калинин посетил Осиповичский завод транспортного машиностроения, где ознакомился с ходом реализации бизнес-плана по развитию производства и дал ряд поручений. В частности, ознакомиться с опытом работы ЗАО «Штадлер Минск» по производству современного подвижного состава, сообщает пресс-служба правительства.

— Пока вопрос вхождения «Штадлера» в ОЗТМ не рассматривается. Но не исключаю, что в последующем мы можем об этом договориться, — пояснил журналистам Анатолий Калинин.

В соответствии с производственным планом на 2018 год ОЗТМ должен произвести 915 танк-контейнеров и 1085 грузовых вагонов. Это позволит удовлетворить внутренний спрос и закрепить позиции белорусских вагоностроителей на внешнем рынке.

ОЗТМ создан в декабре 2016 года Могилевским отделением БелЖД на базе скандально известного Осиповичского вагоностроительного завода. Этому предшествовал конфликт между БелЖД и российской компанией «Гранд Экспресс», которые были учредителями ОВЗ. Сейчас вагоностроительный завод проходит процедуру ликвидации, а участники спора выясняют отношения в суде.

— Осиповичский завод транспортного машиностроения работает успешно, — считает Калинин. — Создано 200 рабочих мест. В этом году мы должны произвести 2 тыс. единиц продукции. Это позволяет предприятию работать безубыточно и выполнять те задачи, которые поставило перед ним правительство. Сейчас нарабатывается интеллектуальная собственность, так как прежний собственник завода ее нам не передал, набираем мощности, ищем новые виды продукции, которые можем производить. Потому что это достаточно современный завод, который может производить виды подвижного состава для железных дорог. У нас большая программа замены подвижного состава на БелЖД. Есть спрос и на внешних рынках.

Вице-премьер не стал комментировать разбирательства с «Гранд Экспрессом». «Эти процессы идут параллельно», — сказал он.

Стеклозавод в «Елизово»

На неделе Анатолий Калинин также встретился с трудовым коллективом филиала «Елизово» ОАО «Гродненский стеклозавод». Был рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В частности, намечен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба правительства.

— В развитие производства в Елизово доинвестируют в течение 2 лет 5−7 млн долларов. Будут заменены две печи, — уточнил Калинин в беседе с журналистами.

Вице-премьер отметил, что после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив в Елизово продолжает стабильно работать. Хотя ранее появилась информация, что работники завода в Могилевской области были недовольны предобразованиями, выступали против совместной работы с гродненскими коллегами. Сотрудники «Елизово» просили дать «работать самостоятельно», потому что опасались, что сделка с «Гродненским стеклозаводом», который выкупил на торгах имущественный комплекс СЗАО «Стеклозавод «Елизово» за 36,15 млн рублей в рамках открытой процедуры банкротства, приведет в конечном счете к ликвидации производства в Елизово, в котором больше работать негде. Еще одна проблема, которая волновала персонал «Елизово», была связана с выплатой выходного пособия в связи с ликвидацией предприятия.