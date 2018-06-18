«Цензура пала»: Алексея Навального упомянули в эфире федерального канала 1 18.06.2018, 7:58

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Алексей Навальный

Фото: AP

Нарушить табу отважился футбольный комментатор Леонид Слуцкий.

Бывший тренер сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий, комментируя матч между Мексикой и Германией на федеральном "Первом канале", упомянул российского оппозиционного политика Алексея Навального. Комментатор Кирилл Дементьев отметил, что нужно играть в "навальный футбол". В ответ Слуцкий сказал: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть..."

"Тот момент, когда цензура пала, и я оказался на "Первом канале". Ну почти", – написал Навальный в своем Twitter.

Пользователь Алекс Дмитриев сообщил в Facebook, что диалог о навальном футболе вырезали из записи трансляции на сайте "Первого канала".

"В это время демонстрируется черный экран и надпись "Трансляция заблокирована или недоступна в вашем регионе". "Цензура запрещается" (п. 5 ст. 29 конституции РФ)", – написал он.

В 2017 году Владимир Познер называл Навального среди тех, кого ему запрещено звать в эфир на "Первом канале".

Президент России Владимир Путин никогда не называет фамилии Навального публично. Журналист австрийского телеканала ORF несколько раз спрашивал у Путина, почему тот не произносит имени Навального. Однако президент РФ так и не произнес фамилию оппозиционера в своем ответе.