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В сеть попали первые кадры из будущего блокбастера «Аквамен»

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  • 18.06.2018, 8:38
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Фото: Entertainment Weekly

Премьера фильма запланирована на декабрь этого года.

Американское издание Entertainment Weekly представило первые кадры из будущего супергеройского блокбастера «Аквамен», главные роли в котором исполнили Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд, пишет nv.ua.

В сети появились снимки «Аквамена» в исполнении звезды «Игры престолов» Джейсона Момоа, его матери королевы Атланны в исполнении Кидман, а также возлюбленной главного героя, роль которой на экране воплотила Херд.

Фото: Entertainment Weekly

Режиссером ленты выступил Джеймс Ван, который в интервью изданию признался, что съемочный процесс слишком замедлял тот факт, что действие происходит под водой. Он также выразил благодарность всей команде и составу актеров за профессионализм в столь сложном съемочном процессе.

Отметим, что Момоа ранее уже появлялся в образе «Аквамена» на больших экранах в фильмах «Бэтмен против Супермена»: «На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Премьера «Аквамена запланирована» на 20 декабря 2018 года. Помимо Кидман, Момоа и Херд в картине также снялись Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Дэниэл Рэдклифф.


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