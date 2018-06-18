В Кремле опасаются протестов против пенсионной реформы 3 18.06.2018, 8:59

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Фото: vk.com/rkrp_nsk

В администрации Путина начали собирать информацию о настроениях в регионах.

По данным газеты "Ведомости", управление администрации президента РФ по внутренней политике начало собирать и анализировать поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста: власти обеспокоены возможными протестами и думают о способах минимизации негативной реакции населения, сообщает bbc.com.

Политолог Николай Миронов отмечает, что во Франции при попытке провести такую же реформу были очень масштабные протесты. "У нас большого масштаба нет - народ боится протестовать. Поэтому протест, скорее всего, будет кухонным, но и кухонный протест в России опасен - именно он в 80-е привел в итоге к демонтажу всей системы", - отмечает политолог.

По словам одного из собеседников "Ведомостей" в правительстве, в зависимости от остроты реакции людей власти могут пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Это стандартный ход, пишет газета: внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.

Собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента РФ, говорит, что в сентябре Владимир Путин может внести поправки в законопроект правительства о повышении пенсионного возраста, поскольку второе чтение пройдет осенью. Сам закон также примут уже в новой сессии, говорит источник.

"Сейчас администрация президента и правительство будут анализировать, как воспримут законопроект. Если будет резко негативная реакция, то его смягчат. Если ее не будет, тогда оставят ту версию, которую внесет правительство", - пояснил он.

Впрочем, опасения администрации хоть и понятны, пишут "Ведомости", но сейчас ждать протестов не стоит: нынешних пенсионеров реформа уже не волнует, а будущие о пенсии еще не думают. Но реформа будет способствовать накоплению недовольства в обществе в будущем.

Схожее мнение руководителя аналитического департамента Центра политических технологий Татьяны Становой о возможности смягчения пенсионной реформы приводит и газета РБК. "Думаю, что правительство изначально внесло наиболее жесткий вариант, была заложена определенная возможность для торга. Не исключала бы вмешательства в ситуацию президента, который таким добрым жестом заставит правительство пойти на социально значимые уступки. Тем самым Путин сохранит лицо, принимая не самое популярное решение", - отмечает Становая.