На выборах президента Колумбии победил кандидат правой партии 18.06.2018, 9:11

Иван Дуке

Фото: AFP 2018 / Raul Arboleda

Мирное соглашение с повстанцами будет пересмотрено.

На выборах президента в Колумбии победил кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке. По данным избирательной комиссии, опубликованным в воскресенье, 17 июня, за Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей. Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83% голосов, сообщает «Немецкая волна».

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой. «Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным», — написал Сантос на своей странице в Twitter.

Ивана Дуке называют политическим протеже бывшего президента Колумбии Альваро Урибе, который, в свою очередь, считается наиболее суровым критиком мирного договора между правительством страны и повстанческой группировкой FARC. Несмотря на одобрение мировой общественности, соглашение не получило абсолютной поддержки среди колумбийцев. После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он «порвет соглашение на кусочки». Позже он переменил свой тон на более спокойный: политик подчеркивал, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение.

Будущие отношения с повстанцами — под вопросом

Длившийся более 50 лет конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC официально завершился 15 августа 2017 года, когда в колумбийском городе Фонсека прошла торжественная церемония по случаю окончания вооруженного противостояния. За роль в урегулировании конфликта Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.

41-летний Дуке собирается внести существенные изменения в мирный договор, в частности, привлечь к суду повстанцев за военные преступления. Критики опасаются, что это может снова привести к маргинализации FARC. Кроме того, Дуке выступает против уже начавшихся мирных переговоров с активной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (ELN).