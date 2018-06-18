Топ-10 мифов о защите от солнца 1 18.06.2018, 9:59

1,512

С появлением моды на загар начались и околонаучные спекуляции на эту тему.

В пасмурный день невозможно сгореть, SPF 50 лучше, чем SPF 10, а смуглые люди не болеют раком кожи – развенчиваем самые популярные мифы о защите от солнца.

Моду на загар в 1920-х годах ввела Коко Шанель. До этого женщины тщательно прятались от солнца за широкополыми шляпами и зонтиками, пишет vokrugsveta.ua.

Со временем медики забили тревогу. Оказалось, что чрезмерное увлечение загаром может ускорить естественное старение кожи и даже спровоцировать ее рак. Из-за этого появилось множество мифов о защите от солнца, некоторые из которых мы сейчас попытаемся развенчать.

Миф 1. В ветреный пасмурный день невозможно сгореть.

Это неправда. В более прохладный или ветреный день солнечное излучение будет иметь тот же показатель УФ, что и в жару. УФ-излучение проникает через облака и даже становится интенсивнее, отражаясь от их нижней части.

Не забывайте наносить солнцезащитный крем каждый день и защищать кожу, даже если вы недолго находитесь на солнце. Обращайте внимание на предупреждения о солнечной активности в прогнозах погоды.

Миф 2. Солнцезащитный крем нужно наносить сразу перед выходом на улицу.

Действие крема будет наиболее эффективным, когда он впитается в кожу, поэтому наносите его заранее. Эксперты рекомендуют использовать крем не раньше чем за полчаса до выхода на солнце.

Миф 3. Один крем можно наносить и на лицо и тело

Поскольку кожа на теле и на лице имеет различную чувствительность к солнечному воздействию, то лучше покупать несколько средств. Выбирая крем, обратите внимание на его состав и на то, сможет ли он защитить от UVA- и UVB-лучей.

Также во время покупки не следует забывать и о типе вашей кожи. Так, жирной коже лучше подойдут легкие эмульсии и нежирные текстуры с матовым эффектом. Сухая кожа нуждается не только в увлажнении и питании, ей потребуется максимальная степень защиты, которой обладают средства с SPF50+. Крема с наибольшей защитой также лучше применять для чувствительной кожи вокруг глаз и губ.

Миф 4. Если косметика содержит SPF, то солнцезащитный крем можно не использовать

Тональные и увлажняющие кремы с SPF хорошо работают лишь в том случае, если находиться на улице недолго. Но если вы собираетесь провести на солнце весь день, обязательно используйте солнцезащитный крем и наносите его повторно каждые два часа. Имейте в виду, что большинство косметических продуктов обеспечивают защиту, которая намного ниже рекомендованной SPF30.

Миф 5. Крем с максимальным SPF защищает эффективнее

Основная разница в степени защиты SPF50 и SPF10 в длительности действия. Конечно, средство с большим уровнем защиты от солнца действует дольше, но зато крем с SPF10 нужно чаще наносить, а это значит, что кожа постоянно получает дополнительную порцию увлажнения.

Миф 6. Смуглые люди не подвержены риску развития рака кожи

На самом деле люди со смуглым цветом кожи точно так же могут заболеть раком кожи из-за чрезмерного пребывания на солнце, как и все остальные. Хотя у них меньше шансов обгореть и заполучить в итоге рак кожи, это не значит, что им не нужно пользоваться УФ-защитой. Кроме того, если у смуглого человека появится меланома, то обнаружит он ее не сразу, а только на более опасной стадии.

Миф 7. В воде защитный крем не нужен

В этом случае все с точностью до наоборот. В воде наша кожа еще сильнее нуждается в защите, поскольку влияние на нее солнечных лучей становится более интенсивным. Для этого понадобится средство, обладающее водостойким эффектом. Как правило, на нем стоит пометка «спорт».

Миф 8. Защитный крем достаточно наносить один раз в день

Чтобы ваша кожа была надежно защищена, периодически следует повторять процедуру нанесения крема. Особенно это касается случаев, когда вы находитесь на улице целый день.

Миф 9. Если просто закрыть глаза, то солнце не причинит им вреда

Без солнцезащитных очков нежная кожа век будет оставаться уязвимой. Очки, как и крема, обладают разной степенью защиты. В менее солнечное время подойдут и обычные косметические линзы, но для отдыха у воды или в горах уже потребуются специальные очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолетового излучения.

Миф 10. В помещении или машине защитный крем не нужен

Стекло уменьшает, но не полностью блокирует УФ-излучение, поэтому вы все равно можете сгореть, если долго находитесь в автомобиле или возле окна, когда светит яркое солнце.