В Гродно швеи отсудили невыплаченную зарплату 18.06.2018, 10:57

Полгода на предприятии зарплату платили не вовремя, а за два месяца и вовсе не дали.

Больше полугода швеям одного из гродненских частных предприятий не вовремя платили зарплату, а за два месяца и вовсе не дали, пишет «Вечерний Гродно». Женщины подали в суд и выиграли его, но заработанных денег до сих пор не увидели. Директор объясняет, что пока не может заплатить, так как предприятие простаивает.

Где же деньги, директор?

Елена (имя изменено) устроилась в ЧУП, где шили спецодежду, летом 2017 года. Оформилась на полставки с окладом чуть более 140 рублей. На руки получала в среднем 500 рублей. Всего на предприятии работало три женщины-швеи.

— Начиная с осени с зарплатой начались перебои. Мы каждый месяц спрашивали у директора: когда будут деньги? Он отвечал одинаково: «Деньги есть — просто вы их не видите». Когда я говорила, что вы разговариваете с нами, как маленький ребёнок, который только и говорит «завтра-завтра», он и вовсе перестал с нами общаться. Работали мы на совесть, нормы выполняли, — вспоминает женщина.

В январе и феврале 2018 года швеи не получили зарплату и даже не увидели расчётных листков. Написали заявление в прокуратуру, на что директор ответил: «Вы не будете здесь командовать — пишите по собственному». По словам Елены, на заявления директор никак не отреагировал.

Директор: «Не выполняли нормы, а сейчас меня грязью поливают»

Директор ЧУП Мирон Шевчук рассказал, что из-за того, что работницы не вышли на работу, предприятие потеряло единственных заказчиков:

— Они написали заявление по собственному желанию и сказали, что не выйдут на работу. Просил их выйти, нужно было закрыть заказ. Не хотел увольнять их по статье, поэтому предложил взять потом этот месяц за свой счёт. Они согласились.

В январе и феврале денег у предприятия хватило только на то, чтобы заплатить по аренде и налогам. На зарплату работницам не осталось. В том, что женщины не получили «расчётников», директор видит вину бухгалтера. Она уже уволена.

— Я не хотел их отпускать, всё-таки мы кое-как, но работали. Шёл им навстречу, — говорит руководитель— Но они не выполняли установленные нормы, шла постоянная недостача, а сейчас меня грязью поливают.

Суд обязал директора выплатить 2,3 тысячи рублей

Женщины обратились в прокуратуру и в департамент госинспекции труда, где им посоветовали судиться. За консультацией отправились в Гродненское областное объединение профсоюзов. Так как профсоюза в ЧУП не было, специалисты облпрофа могли оказать только бесплатную консультационную помощь.

— Составили три заявления на увольнение по требованию работника и заявления о выплате зарплаты. Заявления писали по двум адресам — в Гродно, где находилось производство, и в Щучинский район, где ЧУП было зарегистрировано. Бумаги вернулись с пометкой, что до получателя они не дошли. Вскоре районный суд обязал директора выплатить трём работницам в общем 2,3 тысячи рублей, — рассказал заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш.

Могут арестовать счета и запретить выезд за границу

По Трудовому кодексу, при вынесении судом подобного решения наниматель обязан выплатить минимум одну среднемесячную зарплату незамедлительно, но это не было сделано. В связи с этим женщины с помощью профсоюзов составили три заявления о возбуждении исполнительного производства, а также исковое заявление за неисполнение решения суда. Как проинформировали в Гродненском областном управлении департамента госинспекции труда, если наниматель не платит, работники должны обратиться в суд, рассмотревший дело, с заявлением выдать принудительный лист. Дальше суд направит документ в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника. Приставы могут продать имущество или наложить арест на банковские счета.

— Всё зависит от того, с каким должником мы будем иметь дело. Мы вправе арестовать и реализовать имущество, но оно может находиться в аренде и фирме не принадлежать. В таком случае арест невозможен, — пояснил начальник отдела принудительного исполнения Ленинского района Гродно Андрей Мазуро.

Приставы могут наложить арест на банковские счета и вклады нанимателя или фирмы. Если фирма-должник поставила другой фирме продукцию, то деньги за неё можно направить на погашение долга. По решению суда директору могут ограничить выезд за границу.

Предприятие простаивает и ищет новых работников

Сейчас у ЧУП нет денег на то, чтобы погасить задолженность перед бывшими сотрудницами, говорит Мирон Шевчук. С апреля предприятие простаивает. Перед директором стоит задача в первую очередь погасить долги по налоговым выплатам и аренде помещения. Как только с ними рассчитается, начнёт платить экс-работницам. Пока нет даже на налоги.

Елена ежедневно просматривает зарплатную карточку в надежде увидеть честно заработанные деньги, но пока пусто. Сейчас она работает на другую швейную фирму, где зарплату выплачивают регулярно. Эта история ещё не закончилась, но научила более осторожно подходить к выбору места работы.

— Я советую сперва узнавать, куда вы устраиваетесь, — говорит женщина.

Как защититься от недобросовестного нанимателя

Если вы ещё не трудоустроились, то перед оформлением желательно навести справки о нанимателе. Пригодится любая информация: не просто «погуглите» название фирмы, но и пообщайтесь с работниками или теми, кто недавно уволился.

Если в отношении вас допущено нарушение, то сначала надо попробовать до суда урегулировать отношения. Если это частная организация, обращайтесь напрямую к нанимателю. Если в организации есть профсоюз, то должна быть комиссия по трудовым спорам. Если с её решением не согласны, его можно обжаловать в суде.

У работника есть три месяца с момента нарушения законодательства на то, чтобы подать в суд исковое заявление. Отправной точкой считается день, когда работнику стало известно о невыплате зарплаты. К слову, госпошлина за подачу заявления в суд не взимается. Если работник выиграет суд, то 5 % от суммы удовлетворённых требований заплатит наниматель. Кроме того, его могут обязать оплатить услуги адвоката.