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Российскую экономику ожидает «идеальный шторм»

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  • 18.06.2018, 11:59
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Слава Рабинович

Повышение НДС и пенсионного возраста приведет к двойному падению потребительского спроса.

Пассивность россиян привела к антиконституционному приходу к власти президента РФ Владимира Путина в 2012 году, узурпации власти, аннексии Крыма, отсутствию экономической программы президента на выборах в 2018 году и повышению НДС и пенсионного возраста через три месяца после завершения избирательной кампании. Об этом в Facebook написал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Повышение НДС на 11%, с 18 до 20% (да-да, на 11%, ибо на 100 рублей стоимости вы будете теперь платить 20 рублей НДС, а не 18 рублей, что на 11% больше) приведет к разгону инфляции, удорожанию полной себестоимости продукции и падению потребительского спроса. Повышение пенсионного возраста приведет к безработице среди молодежи и людей старше 45 лет, обнищанию 55–65-летних и катастрофическому падению потребительского спроса", – подчеркнул он.

По мнению финансиста, российскую экономику ожидает падение.

"Двойное падение потребительского спроса. "Идеальный шторм". Все это приведет к экономическому и финансовому коллапсу и к социальным взрывам. В так называемой программе Путина это называется "прорывом". Не будем же ему мешать", – подытожил он.

Возраст выхода на пенсию в России не изменялся со времен СССР и составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55.

С 1 января 2019 года российское правительство планирует повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период этого повышения – до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Согласно Глобальному пенсионному индексу, по состоянию на 2017 год РФ являлась одной из худших стран мира для пенсионеров.


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