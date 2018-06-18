Какие продукты способны сделать нас счастливее 4 18.06.2018, 12:10

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Существует ряд продуктов, вызывающих в организме сложные процессы, из-за которых мы становимся более жизнерадостными.

Поесть, чтобы почувствовать себя счастливее? Согласны, метод нестандартный. Но ведь действенный. Коррекция диеты иногда оказывается более эффективной в лечении депрессивных состояний, чем медикаментозная терапия, считает доктор медицины Моник Телло. Об этом пишет сайт healthinfo.ua. Нет, речь не о том, чтобы получить удовольствие от аппетитной пищи (хотя кто из нас не любит вкусно поесть?). Существует целый ряд продуктов, вызывающих в организме сложные процессы, в результате которых мы становимся более спокойными и жизнерадостными.

Эксперты рассказали о том, что лучше съесть, чтобы изменился не только объем талии, но и настроение:

1. Клубника

Клубника — лучшее подтверждение того, что полезное бывает вкусным. Она содержит магний, железо, кальций, калий, фосфор, натрий, цинк, кремний, медь, селен, витамины А, В и С, салициловую и фолиевую кислоту.

Физетин стимулирует работу мозга и нервной системы. Ароматические вещества способствуют высвобождению серотонина, в результате чего улучшается настроение. Регулярное потребление клубники даже в небольших количествах в течение 8 недель поможет стимулировать нервные импульсы, что в свою очередь позволит справиться с усталостью и переживаниями.

В форме варенья клубника сохраняет некоторое количество витаминов, но настолько незначительное, что на антистрессовый эффект рассчитывать не стоит. Потому рекомендуется употреблять ее в свежем или замороженном виде. К тому же в 100 г джема содержится около 280–300 ккал, а это уже сложно назвать полезным продуктом.

2. Орехи

Орехи заставляют мозг эффективно работать и при этом приводят в баланс нервную систему.

Мононенасыщенные жирные кислоты в фисташках способствуют улучшению настроения, а благодаря блокировке лишней выработки адреналина смягчают стрессы. Высокое содержание витамина Е в миндале объясняет его успокаивающее действие и способность улучшать сон. Высокое содержание микроэлементов в сочетании с ненасыщенными жирными кислотами в грецких орехах обеспечивает устойчивость центральной нервной системы.

Исключение здесь составляет мускатный орех, который можно употреблять только в малых количествах в качестве пряности. В случае передозировки продукт действует наркотически: вызывает учащенное сердцебиение, галлюцинации, тошноту и даже смерть.

3. Авокадо

Авокадо заслуженно считают лучшим помощником в борьбе со стрессом. Это прекрасный источник фолиевой кислоты, недостаток которой вызывает психозы и депрессию.

Манногептулоза в составе авокадо положительно влияет на функционирование нервной системы: вещество способствует подавлению раздражительности и усталости, улучшает работоспособность и концентрацию внимания.

Фрукт (к слову, это не овощ, как принято считать!) довольно быстро теряет упругость и портится. Поэтому многие добавляют в рацион масло авокадо: при аналогичных свойствах его срок хранения гораздо более длительный; после вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.

4. Бананы

Бананы богаты витамином B6 и аминокислотой триптофаном — веществами, с которыми напрямую связана выработка мозгом серотонина, «гормона хорошего настроения». Благодаря высокому содержанию калия заметно снижается утомляемость.

В бананах также содержится алкалоид харман, способный вызывать чувство эйфории.

А вот добавлять их в десерты и каши во время приготовления блюда не рекомендуется: при термической обработке теряется большая часть полезных свойств. Лучше съесть плод свежим или добавить его в самом конце.

5. Чили

Перец чили (как и некоторые другие сорта перца — кайенский, халапеньо) содержит капсаицин. Именно он отвечает за любимый многими жгучий привкус овоща. А еще, воздействуя на нервные клетки слизистых оболочек рта и носа, стимулирует выработку эндорфинов, укрепляет нервную систему, подавляет стресс и улучшает настроение.

Болгарский перец более привычен для нашей кухни. Несомненно, он вкусный и полезный, но выраженным антистресс-эффектом не обладает.

6. Тимьян

Тимьян, или чабрец, способен не только улучшить вкус блюда, но и успокоить расшатанные нервы.

Это объясняется содержанием в составе травы цимола и каравакрола — натуральных успокаивающих веществ. Заварите на ночь чай из 2 ст. л. тимьяна и 2 ч. л. меда: нервная система скажет вам спасибо.

А вот с гвоздикой лучше быть осторожнее. Если тимьян дарит ощущение спокойствия, то гвоздика вызывает сонливость, вялость и заторможенность, а потому важно не превысить дозировку.

7. Свекла

Свекла — отличный источник микро- (бор, йод, железо, цинк, медь) и макроэлементов (кальций, калий, натрий, сера, хлор, магний, фосфор). Но главное — она в большом количестве содержит фолиевую кислоту (витамин В9), расщепляющую гомоцистеин: именно он вызывает подавленное настроение и депрессию.

Чтобы пополнить суточную норму В9, достаточно съесть всего один небольшой корнеплод.

Многие из нас совершенно незаслуженно обходят вниманием свекольную ботву, а ведь она не только съедобна, но также очень полезна. Как и овощ, зелень способна заметно улучшить настроение. Просто добавьте ее в салат или смузи.

8. Шоколад

Какао-бобы, из которых производят лакомство, богаты триптофаном, вызывающим синтез серотонина. Однако для этого необходим также солнечный свет. Поэтому шоколад лучше совместить с прогулкой: тогда вы в полной мере ощутите его антистресс-эффект.

Какао-бобы помогают также восполнить запасы магния, особенно во время ПМС. Недостаток этого элемента вызывает эмоциональное напряжение, неврозы и депрессию.

Если вам больше по душе горячий шоколад — на здоровье. Напиток сохраняет все полезные свойства продукта, если, конечно, это не порошок с загустителями, ароматизаторами и прочими добавками. Растворимый какао — не менее эффективный натуральный антидепрессант. К тому же он менее калорийный: в 1 ч. л. порошка содержится только 23 ккал, а в одной дольке шоколада — более 50.

9. Сыр

В сырах в большом количестве содержатся аминокислоты триптофан и L-фенилаланин, которые помогают справиться с депрессией, расстройством сна, чувством страха, ПМС, раздражением. Несколько кусочков сыра на ночь улучшат сон. Но не забывайте о калориях.

Концентрация полезных веществ в продукте почти в 10 раз выше, чем в молоке. Всего 50 г продукта с легкостью заменят пол-литра напитка.

10. Морепродукты

Морская рыба — семга, тунец, сельдь, скумбрия, сардина — наполнит организм омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, триптофаном, витаминами D и B6. Высокое содержание фосфора благотворно сказывается на работе нервной системы, повышает работоспособность, дарит бодрость и устраняет вялость.

Такой мощный микс способен как минимум улучшить настроение, а как максимум — помочь справиться с депрессией.

Что касается суши, то это блюдо способно больше навредить, чем принести пользы. Во-первых, в сырой рыбе могут обитать многочисленные паразиты. Во-вторых, в соевом соусе содержится слишком много соли. А в-третьих, в суши добавляется так мало рыбы, что говорить о заметной пользе для организма не имеет смысла.

Совсем не обязательно поглощать горстями лекарства и добавки в погоне за устойчивой нервной системой. Если правильно подобрать рацион, можно существенно улучшить настроение и психическое состояние.