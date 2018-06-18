Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в Крым 1 18.06.2018, 12:27

В ЕС заявили о твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Совет ЕС решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"18 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили о своей твердой приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права" - говорится в сообщении.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.