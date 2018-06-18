Леонид Кулаков: Власти боятся, что мы будем протестовать против приезда Путина 2 18.06.2018, 12:48

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Леонид Кулаков

В дом Ольги Николайчик пытается попасть милиция.

Активистка и общественный режиссер Ольга Hиколайчик сообщила «Белсату», что к ней в окно стучал милиционер. Обычно такие визиты заканчиваются задержаниями активистки.

Ольга Николайчик - одна из наиболее активных участниц акции протеста возле ресторана «Поедем поедим». Активистка, однако, связывает визит правоохранителей с приездом в Минск Путина.

«[Путин] едет в Минск, так будут уже тягаться за мной», - написала Николайчик в «Фейсбуке».

«Ольга полагает, что они боятся, чтобы мы не вышли и не сказали Путину свое «фу», - говорит активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, друг Ольги Николайчик.

По словам активиста, никаких специальных акций, приуроченных к приезду в Минск правителя России, Ольга Николайчик не планировала.

В результате милиционер ушел, оставив Ольге повестку.

Напомним, Путин посетит Минск с официальным визитом 19 июня. Он встретится с Лукашенко и примет участие в заседании «высшего государственного совета» «союзного государства».