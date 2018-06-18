Правительство Македонии утвердило законопроект о переименовании страны
- 18.06.2018, 16:01
Теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.
Правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны.
Об этом говорится на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".
"Сегодня на 7-й сессии правительства Македонии был принят законопроект о ратификации окончательного соглашения, что решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.
Законопроект был предложен министерством иностранных дел Македонии.
Теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.
Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.