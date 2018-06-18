Правительство Македонии утвердило законопроект о переименовании страны 18.06.2018, 16:01

Теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.

Правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны.

Об этом говорится на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня на 7-й сессии правительства Македонии был принят законопроект о ратификации окончательного соглашения, что решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.

Законопроект был предложен министерством иностранных дел Македонии.

Теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.