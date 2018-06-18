The Guardian: Россия модернизировала бункер для ядерного оружия в Калининграде 3 18.06.2018, 16:34

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Фотo: РИА Новости

Фотографии демонстрируют модернизацию ядерного хранилища.

Россия, скорее всего, модернизировала бункер для хранения ядерного оружия близ Калининграда. Федерация американских ученых (FAS) опубликовала в понедельник спутниковые снимки, показывающие, что российские военные существенно модернизировали бункер для хранения ядерного оружия в анклаве Балтийского побережья, сообщает The Guardian, (перевод - "Информационное сопротивление").

Как отмечают представители FAS, фотографии демонстрируют модернизацию ядерного хранилища на балтийском побережье между Польшей и Литвой. В частности, бункер перекрыт новой бетонной крышей и другими перекрытиями, которые начали монтировать в 2016 году.

"Мы следим за этим объектом уже какое-то время. В прошлом он уже проходил модернизацию, однако на сей раз изменения значительно серьезнее. Это первый случай, когда мы видим, как ядерный бункер отрывают и, судя по всему, модернизируют", - заявил куратор проектов, связанный с изучением ядерных объектов, Ханс Кристенсен.

По его словам, у данного бункера "есть все отличительные особенности, которые характерны для российских объектов по хранению ядерного оружия". "Имеющиеся фотоснимки не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие, однако они показывают, что речь идет о работающем объекте", - заявил Кристенсен.