Собака спасла школьницу во время пожара в Бобруйске
- 18.06.2018, 17:53
Пожар произошел в одной из комнат общежития.
Сообщение о пожаре в общежитии на бульваре Молодежном поступило в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС 15 июня в 14.51, пишет «Курьер».
Как выяснилось, пожар произошел в одной из комнат общежития. На задымление четко и оперативно среагировала пожарная сигнализация, роль которой исполнила… собака!
Верный четвероногий друг громко залаял, привлекая внимание дочери хозяйки. Девочка выскочила в коридор и стала звать на помощь. До приезда спасателей работники общежития ликвидировали возгорание при помощи огнетушителя.
В результате огнем уничтожен холодильник марки Nord, повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет.
«Погибший» холодильник, а точнее нарушение правил его эксплуатации, вероятнее всего и стало причиной пожара.