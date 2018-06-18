Собака спасла школьницу во время пожара в Бобруйске 18.06.2018, 17:53

Фото: МЧС

Пожар произошел в одной из комнат общежития.

Сообщение о пожаре в общежитии на бульваре Молодежном поступило в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС 15 июня в 14.51, пишет «Курьер».

Как выяснилось, пожар произошел в одной из комнат общежития. На задымление четко и оперативно среагировала пожарная сигнализация, роль которой исполнила… собака!

Верный четвероногий друг громко залаял, привлекая внимание дочери хозяйки. Девочка выскочила в коридор и стала звать на помощь. До приезда спасателей работники общежития ликвидировали возгорание при помощи огнетушителя.

В результате огнем уничтожен холодильник марки Nord, повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет.

«Погибший» холодильник, а точнее нарушение правил его эксплуатации, вероятнее всего и стало причиной пожара.