В городе на юге Швеции произошла стрельба 18.06.2018, 22:28

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В городе Мальме на юге Швеции произошла стрельба, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщается на сайте полиции, передает РБК.

На место прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Место происшествия оцеплено.

Житель города Мальме Джонатан Бурхофф рассказал шведскому изданию Aftonbladet, что «слышал 15–20 выстрелов из автоматического оружия». Он также добавил, что прибыли около десяти полицейских машин, а сам он слышал звук пролетающего вертолета.

Стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского отделения, пишет газета Kvällsposten.