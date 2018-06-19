Как в Лунинце зарабатывают большие деньги на клубнике 1 19.06.2018, 18:20

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Лунинчане рассказали, на что им хватает вырученных за ягоду денег.

- Берем ягодку за хвостик и отщелкиваем: тогда она не так быстро «поплывет». И отделяем большую от маленькой. Большую можно на рынке подороже продать, а маленькую сдадим в государственную бочку, - дает инструкции лунинчанка Валентина Болотнева.

Солнце над горизонтом еще только поднялось, а она уже на клубничном поле. Ягод - море, успевай только собирать. Хозяйка окидывает профессиональным взглядом грядки и делает вывод, что в ближайшее время выходных не предвидится, пишет kp.by.

- Этот кустик я оборвала, но вон зеленых еще сколько зреет, - показывает Валентина. - Мы занимаемся клубникой уже 32 года, но у нас семейный огород 40 соток, мы не фермеры. Справляемся своими силами!

В этом году ягодный сезон наступил раньше обычного

Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

К полудню ягоду надо отвезти на рынок и продать. Крупную сдадут закупщикам на рынке во Дворце, мелкую отдадут задешево государственным заготовителям.

На разговоры и любование спелыми ягодами нет времени. Руки в боки здесь никто не стоит! Чем раньше приедешь на рынок, тем больше заработаешь.

- С утра до 12 часов на рынке цена высокая, иногда до 3 рублей доходит. Государственные закупщики берут по 30 - 50 копеек, но туда отбирается мелкая клубника, которая идет на переработку - на вино, варенье, - объясняет Валентина.

В этом году на клубничном рынке во Дворце кипят страсти. Ягоды много, но многие хотят плоды своей работы продать подороже. Закупщики на высокую цену не соглашаются - и либо уезжают ни с чем, либо рынок обваливается.

- В этом году цена доходила до 1 рубля и даже до 80 копеек. Выгоднее всего сдавать первую и последнюю клубнику. А в разгар сезона она всегда дешевая. Чтобы заработать, раньше мы продавали сами, возили в Россию - в Великие Луки, Смоленск, Брянск. Потом перешли на Полоцк, Новополоцк. Там север, своей клубники нет, и ее хорошо берут. А теперь решили, что не хочется возиться: выбрал, сдал на месте - да и все.

У Валентины несколько торговых павильонов в Лунинце, она индивидуальный предприниматель. Летом все дела берет на себя муж, а Валентина уходит в клубнику.

- Клубника - не очень легкий труд, я вам скажу. Не каждый может нагибаться и часами стоять ее выбирать. Мы встаем в 4 утра и в 5 уже стабильно на поле. В день 500 - 600 кило выбираем.

Летом все дела берет на себя муж, а Валентина уходит в клубнику

Фото: ЗЕНКОВ Александр

Но я так говорю: было бы плохо - не занимались бы, а так с каждым годом ягоды все больше, - рассуждает женщина.

Над соседней грядкой гнет спину сестра Валентины. На беседы не отвлекается, только все носит и носит к машине ведра с клубникой. К 8 утра на поле приехала и дочь с младенцем на руках.

- На клубнике с рождения! - шутит Татьяна, молодая мама. - В прошлом году я уже беременная была, но все равно работала.

В этом году ягодный сезон наступил раньше обычного и, как ожидают клубничники, продолжится до конца июня. Если пойдут дожди - и того дольше.

- Первые ягоды поспели уже к 15 мая, а возить клубнику на продажу мы стали с 25 мая. За последние 30 с лишним лет такого точно не было. Бывало, мы 4 июня возили клубнику продавать, но чтобы в мае - первый раз на моей памяти такое! - удивляется лунинчанка Валентина Болотнева.

Клубникой в Лунинце живут многие. Здесь само собой разумеется, что плодородная полесская земля пустовать не должна: ягоду сажают на каждом свободном клочке.

- Кто не ленивый, у того хоть грядочка клубники возле дома есть. А если нет во дворе - то на даче, если не на даче - значит, в деревне. У нас нет той семьи, у которой не было бы клубники. Если ты сам живешь, как мы говорим, «на этажах», то грядки обязательно будут у мамы, тещи, свекрови - хоть у кого-то! - уверяет лунинчанка.

- Что вам удалось заработать на клубнике?

- Вот моя машина стоит - далеко ходить не надо, - женщина не смущается бестактного вопроса и показывает на черную «Тойоту Лэнд Крузер». На ней клубнику скоро повезут на рынок во Дворце. Рядом стоит внедорожник «Ниссан Кашкай» дочери. - И детей отучили, и квартиры им построили. У сына квартира в Минске, у дочки - в Лунинце, у нас дом. Я не могу сказать, что мы только на клубнике заработали, но это хорошее подспорье.

В этом году цена доходила до 1 рубля и даже до 80 копеек

Фото: ЗЕНКОВ Александр

ЯГОДУ С КЛУБНИЧНОГО РЫНКА УВОЗЯТ ФУРАМИ

Рынок в деревне Дворец под Лунинцем расширили на 2200 метров. И он весь заставлен машинами закупщиков. Несколько человек крутится на въезде в рынок, перехватывают машины со свежей клубникой и, как на аукционе, предлагают свою цену.

- Россияне не дают нам жить! Они сильно поднимают цены! - едва распознав в нас журналистов, жалуется смуглый закупщик из Витебска. - Я беру по рубль двадцать - рубль сорок и продаю по два рубля, два двадцать в Витебске. Вот придет ко мне пожилая женщина - как я ей могу продать по 4 рубля? У меня же тоже совесть есть! А они дают дороже, и цены поднимаются.

Правда, машин с российскими номерами на рынке не видно.

- Они вас увидели - сразу утекли отсюда! - оправдывается закупщик из Витебска.

На рынке клубничный аромат смешивается с запахом автомобильных выхлопов. Здесь ни на минуту не прекращается шевеление. Кто-то пересыпает ягоды из ведер в ящики, кто-то взвешивает, кто-то грузит в машину, кто-то подбивает баланс на бумажке. Закупщиков и тех, кто сдает ягоды, можно различить по рукам. У производителей клубники, как их тут называют, руки черные и с землей под ногтями.

- В этом году мы начали работать 25 мая. В прошлом - 7 июня. На 12 дней раньше пошла ягода, не все к этому были готовы. Люди ринулись, но ягода быстро ушла, и цена вернулась к 2 рублям. Спросом пользуется фермерская клубника. Эта ягода красивая, за нее дают 2 рубля, даже 2,2 рубля за килограмм, - делится последними новостями директор клубничного рынка во Дворце Игорь Прокопович. - В разгар сезона цена сильно упала. Но были такие случаи, что ребята из Минска приезжали, а тут ягода по 2,2 рубля. Они говорят: «Почем же мы ее будем продавать? В лучшем случае по 2,5 рубля. И зачем это надо?» Разворачивались и уезжали.

По наблюдениям директора рынка, в этом году Дворец кормил клубникой Беларусь. Во всяком случае, машин с российскими номерами было крайне мало.

- В прошлом году около 30% мест на рынке было занято закупщиками из России. Сейчас ягода туда не уходит. Я не знаю, почему так, но машин с российскими номерами практически нет, - рассказывает Игорь Прокопович. - Зато в этом году здесь грузили даже фуры, большегрузные машины. Пригоняли рефрижераторы, и в течение двух-трех дней загружали 15 - 20 тонн. Мне самому интересно, куда эту клубнику увезли.