Как семейная пара выращивает лаванду на ферме под Пинском 1 Елена Данилова, «Заря»

19.06.2018, 21:22

Название для своего бизнеса пара придумывала неделю.

Вокруг такой запах, что с непривычки кружится голова. Хозяева угощают душистым лавандовым чаем. На клумбе рядом с домом благоухают не хуже парфюма фиолетовые кустики. По периметру беседки, где мы устроились для разговора, развешаны «вниз головой» ароматные пучки — так сушатся компоненты будущих букетов. В этом году май выдался необычайно жарким, и лаванда созрела раньше на целый месяц. Поэтому сейчас у брестчан Анны Матвеевой и Виталия Ковалевича самая горячая пора — надо собирать урожай.

На своем участке под Пинском ребята выращивают под тысячу кустиков растения, которое вызывает ассоциации с умело разрекламированным французским Провансом, но пока еще не с белорусским Полесьем.

— Моей маме рассказывали, что раньше в Беларуси были лавандовые поля — скорее всего, из цветов экстрагировали масло для фармацевтики и парфюмерии. Правда, эту культуру выращивали в гораздо меньших объемах, чем в Крыму или Болгарии, — говорит Аня. — Жаль, что сейчас это подзабыто. Даже в Крыму с благоприятным для лаванды климатом осталось лишь несколько больших полей, но там эта отрасль быстро развивается.

Сегодня Анна и ее муж Виталий — единственные в Брестской области, кто занимается выращиванием лаванды с перспективой на большие объемы. Кроме них в Беларуси теплолюбивое растение разводят под Могилевом и Минском. Правда, там не столь комфортные погодные условия для этого дела, как у нас — на юге.

— Лаванда не требует особого ухода, — рассказывает Виталий. — Главные условия — это солнце и вода, остро необходимая лишь в период, когда формируются цветоносы. Потом, когда лаванда цветет, растение можно не поливать — достаточно дождей.

Эта культура любит сухой климат, что очень удобно для ребят: не надо часто ездить поливать. Супруги выращивают лаванду почти в 200 километрах от дома и основной работы — на участке, который достался Виталию от его бабушки и дедушки.

Ребята еще не готовы принимать гостей, подобно классическим лавандовым фермам, куда туристы приезжают ради красивых фото и видео или просто отдохнуть от городской суеты. Хотя такая идея есть.

— Мы очень хотим, чтобы к нам приезжали туристы, пили, как сейчас мы с вами, лавандовый чай, пекли вместе лавандовое печенье, — делится планами Аня. — Чтобы люди могли сфотографироваться на живописном фоне, а если нужно, то и срезать себе на память букетик лаванды.

— Мы постоянно говорим сами себе: ну все, в следующем году точно откроем ворота, но пока только ворота и есть, — смеется Виталий. — Сейчас мы делаем на участке забор, раньше тут все было старое: даже калитка не закрывалась. Приезжали на выходные, а у нас — гости: по лаванде ходят соседские коровы.

— Да, для начала надо все привести в порядок, — снова подхватывает Аня. — Участок старый, часть земли вообще никогда не обрабатывалась. До нас здесь росла трава в человеческий рост. Неудивительно, что в этих зарослях раздольно жилось змеям. С тех пор как я впервые увидела на участке гадюку, постоянно ношу тут резиновые сапоги. Даже сейчас, когда змеи уже ушли.

Сегодня, глядя на ухоженное лавандовое поле, бережно укрытое спанбондом, защищающим растения от сорняков, с трудом верится, что еще каких-то три лета назад тут все было в запустении. На участке, соседствующем с лесом, хозяйничали лисы, куницы и зайцы. А наши герои в это время преспокойно работали в офисе: Аня — экономистом, Виталий — инженером. Тогда ребята даже представить себе не могли, что в будущем все свое свободное время будут посвящать работе на земле.

— Я абсолютно не деревенский человек, — говорит Аня, — в отличие от Виталика, который все каникулы проводил в деревне: для него здесь все свое, родное. А у меня любовь к земле, видимо, в крови. Сколько себя помню, моя мама постоянно занималась растениями, бабушка была агрономом.

Кстати, во многом благодаря Аниной маме, которая однажды чисто ради любопытства посадила на своем участке южное растение, в жизни Ани и Виталика и появилась лаванда, вдохновившая их впоследствии на открытие семейного бизнеса.

— Дело шло к свадьбе, и мы выбирали тему праздника, — вспоминает Аня. — Как-то само собой получилось, что ею стала лаванда. Мы посмотрели на полянку возле дома и подумали: почему бы и нет, не надо заказывать цветы, все под рукой. А пока стригли растения к свадьбе, изучили вопрос в интернете, посмотрели картинки лавандовых полей в Европе, почитали, как у них все устроено. И загорелись сделать что-то подобное у нас. На тот момент в Беларуси еще никто этим не занимался, поэтому мы стали первопроходцами.

Название для своего бизнеса пара придумывала неделю. То, что в нем должно быть слово «лаванда», даже не обсуждалось. Но что еще? Так как оба супруга знают и любят итальянский язык, они взяли разговорник и стали примерять к лаванде буквально каждое слово.

И вдруг — мамма мия! Вернее, просто «мия», что в переводе означает «моя». На этом и сошлись: сочетание «Lavanda mia» оказалось очень красивым и музыкальным.

Свою первую лаванду Аня и Виталик посадили в октябре, особо не рассчитывая на успех. Ведь обычно эту культуру «приземляют» весной, когда температура воздуха уже не опускается ниже нуля. Сажают же растение все лето, вплоть до первых заморозков.

— Мы были уверены, что саженцы погибли, когда весной ехали на участок, — говорит Виталий, — но не тут-то было: лаванда успешно перезимовала, правда, цветов было мало. Тем летом, считайте, мы остались без урожая…

— У нас не было никакого стартового капитала, мы не вложили ни копейки в саженцы, — рассказывает Аня. — Нам было реально жалко тратить деньги впустую: а вдруг не получится? Всю лаванду, что сейчас имеем, размножили сами. Это нетрудно, имея свои хорошие кустики или здоровые семена.

Сегодня Аня и Виталик выращивают самую обычную узколистную лаванду, которая отлично себя чувствует в нашем климате. Лавандовое поле постоянно обновляется: на место срезанных кустиков садятся совсем еще «малыши».

Самый большой плюс — растение не подвержено никаким болезням, и вредителям оно тоже не нравится, поэтому его ничем не нужно обрабатывать.

— Самое сложное — убедить клиента, что лаванда — это классно, — продолжает Аня. — Мы столкнулись с тем, что лаванда практически забыта. Первый год нам пришлось из кожи вон лезть, доказывая всем вокруг, что лавандовый букет — это красивый подарок, который к тому же еще и пахнет. Представляете, многие даже не догадываются, что у лаванды есть запах!

То, что лаванду многие не знают «в лицо», Аня и Виталий убеждались не раз. Когда они высаживали на своем участке первые кустики, местные жители то и дело приходили смотреть, что же там такого чудного сажают их новые соседи. И каждый такой визит рождал новые слухи: туя, голубика, даже новый сорт картошки.

— Некоторые спрашивали: «А что это у вас за картошка с голубыми цветочками?» — смеется Виталий. — Или даже так: «А что это вы под лопату сажаете? Русские, что ли?». В нашей местности принято сажать копачкой в кошик, а под лопату в ведро — это русский стиль.

— Да-да, — улыбаясь, кивает Аня. — Многие думали, что это русские выкупили здесь участок и затевают бизнес. А когда открылась правда, что участок и дом не продали, все были довольны. Помню, как пришла одна соседка и сказала: «Баба Оля (покойная бабушка Виталика) сидит теперь на небе и радуется».

Свой лавандовый бизнес Аня и Виталик строили, ломая немало стереотипов. Например, очень долгое время супруги боролись с мнением, что лаванда — возрастной цветок, для бабушек. Как итог — сейчас у них букеты покупают в основном молодые и для молодых. Причем особым спросом в последнее время пользуются именно монобукеты из лаванды, без добавления других сухоцветов.

— Все наши заказы мы отправляем по Беларуси, но подумываем и о клиентах в России, Украине, так как там большой спрос, — рассказывает Аня. — Лаванду можно смело пересылать почтой в коробке, и ничего с ней не случится. Она не осыпается. Букеты у нас крепкие, повредить хрупкие веточки высушенной лаванды можно лишь в процессе работы, когда составляешь букет.

Дело это, кстати, довольно трудоемкое. Ведь для букета недостаточно просто срезать цветы. Каждый стебель очищается от листьев, потом все веточки сортируются по размерам, связываются и подвешиваются для сушки. Сохнет пучок лаванды примерно неделю в условиях солнечной погоды, а потом может смело идти в дело.

— Веточками мы не торгуем, на вес лаванду не продаем, хотя нас часто просят об этом, — отмечает Аня. — Все срезанные цветы идут на букеты и саше: мешочек с засушенными цветами прячется внутри вязаного зайчика, медвежонка или подушки.

В среднем букет диаметром 15 сантиметров стоит 30 рублей. Цена зависит от размера и состава — часто лаванда сочетается с лагурусом, который в народе называется «заячьим хвостиком».

Букеты и саше Аня и Виталий делают круглый год. В этом плане лаванда — очень хороший продукт: высушил, и она не портится.

— Букет из лаванды может стоять где-то год, — говорит Виталий. — Главное — не ставить на свету и у батареи, а еще вовремя отгонять котов, потому что им очень нравится запах. Конечно, со временем эфирные масла, содержащиеся в лаванде, улетучиваются, и у букета остается едва уловимый аромат. Но это происходит нескоро.

Кстати, от идеи делать лавандовое масло, которое применяется в парфюмерии и косметологии, Аня и Виталий отказались сразу же. Во-первых, для этого необходимо покупать дорогостоящий дистиллятор. Во-вторых, нужно расширять саму плантацию, причем в разы, ведь для этих целей сырья нужно реально много: из 100 килограммов растения получается примерно литр масла, притом что у лаванды эфирные масла содержатся везде — от корней до цветков.

— Сами мы часто используем лаванду в косметических целях, — рассказывает Аня. — Например, добавляем пару цветочков в ванну, где купается наша двухмесячная дочка. Это растение — отличный антисептик, главное — использовать его осторожно, без фанатизма.

Жаль, что пока у Ани и Виталия нет возможности продавать лаванду как пряность — для этого необходимо сертифицировать ее как пищевой продукт. Но фиолетовые цветочки очень прижились на собственной кухне. Аня всю беременность пила лавандовый чай и чувствовала себя превосходно.

Кроме того, из этого растения в семье делают замечательный лимонад, а еще хозяйка кладет лаванду в выпечку, компоты, джемы, варенья, добавляет как приправу к мясу — любое блюдо получается с ней необыкновенно пряным. И в это легко поверить, сидя в беседке, окруженной со всех сторон лавандой, которая давно заслужила себе звание — королева ароматов.

Елена Данилова, «Заря»