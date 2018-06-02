Почему белорусские власти «позарились» на «Мотор Сич» 2.06.2018, 19:20

Украинский олигарх лишается своего амбициозного проекта в Беларуси.

В конце апреля СМИ сообщили: в Беларусь на собрание акционеров Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) приезжал президент украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев - ему принадлежит около 60% акций предприятия. После собрания акционеров Богуслаев вернулся в Киев, но его личный самолет не выпустили из страны - он остался на аэродроме в поселке Болбасово под Оршей, пишет «БелГазета».

«Богуслаев улетел на рейсовом самолете 27 апреля, после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в общежитии ОАРЗ в Болбасово и тоже отбыли в Украину, - сообщил со ссылкой на свои источники портал Tut.by. - На следующей неделе украинского бизнесмена ждут в aдминистрации Лукашенко. Будут обсуждать будущее завода. Он уже согласен отдать завод государству. По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь».

Однако анонсированной встречи не произошло. Вячеслав Богуслаев решил не испытывать судьбу и не стал возвращаться в Беларусь. 15 мая Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

На сайте ведомства появилось сообщение: «В ходе проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры осмотрели помещения представительства ПАО «Мотор Сич» (Украина) в Беларуси и изъяли документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории нашей страны…

По результатам проверочных мероприятий Генпрокуратурой в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (Превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)». Дело уже передано в Следственный комитет.

«Мотор Сич» вменяется в вину неисполнение инвестиционного договора, по которому с 2012г. по 2016г. компания должна была вложить в реконструкцию и модернизацию производства в Орше не менее $12 млн. Кроме того, украинский инвестор обязался увеличить загрузку производственных мощностей ОАРЗ, отремонтировать и благоустроить объекты социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.

«В некотором роде Вячеславу Богуслаеву повезло - он смог целым уехать из Беларуси. А ведь могли поступить, как с Владиславом Баумгертнером в 2013г., - говорит экономист Андрей Аксенов.

- Я уверен, что бизнесмену и депутату Верховной Рады Богуслаеву позволили уехать только из-за «особых отношений» между Лукашенко и Порошенко. Все-таки Богуслаев - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, арестовать его - означает дипломатический скандал с Киевом. А оставленный в Беларуси самолет украинского олигарха - прозрачный намек на то, как могли бы повернуться события».

Как все было

Лукашенко 30 декабря 2011г. подписал распоряжение, по которому государство продало госпакет акций (99,2%) ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» стратегическим инвесторам: ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь) и ПАО «Мотор Сич» (Украина). ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» получило 1488171 акцию, ПАО «Мотор Сич» - 2232256 акций (около 60%). Стоимость покупки с украинской стороны, по данным «Интерфакса», оценивалась в $1,1 млн.

Вскоре после сделки была зарегистрирована авиакомпания «Орша Эйр», а на базе заводского аэродрома начали создавать логистический комплекс.

В первое время у завода дела шли не особо. Но весной 2014г. белорусская правительственная делегация отправилась в Запорожье - на переговоры о переносе в Оршу производства турбореактивных двигателей «Мотор Сич», используемых, в частности, для производства крылатых ракет.

Проект успеха не имел, но вскоре в Орше был налажен выпуск белорусско-украинского вертолета Ми-8МСБ - сильно модернизированной версии российского Ми-8. Примененный в нем украинский двигатель имеет повышенный на 30% эксплуатационный ресурс, позволяет сэкономить до 20% топлива и увеличить дальность полета машины до 600 км, а также обеспечивает максимальную высоту 9150 м против 4500 м у предшественника.

Однако появление этого вертолета, весьма конкурентоспособного на мировом рынке, вызвало заметное недовольство у России. Возникли вопросы по лицензии, авторским правам, да и «генеральный вопрос» лояльности Минска Москве. В 2017г. над белорусским бизнесом Богуслаева начали сгущаться тучи.

Его партнер Александр Садовой, которому через компанию «Системы инвестиций и инноваций» принадлежит примерно 40% акций ОАРЗ, сообщил в Генпрокуратуру о том, что бывший директор Богатырев (которого назначил Богуслаев) нанес заводу и государству крупный ущерб. Якобы нарушения допущены при расходовании бюджетных средств, предназначенных для закупки комплектующих и запчастей в России. Далее вскрылся срыв заказа по ремонту вертолетов для белорусской армии.

А в начале 2018г. стало известно, что общая задолженность ОАРЗ - $35 млн. при выручке за 2017г. менее $13 млн. Комитет госконтроля (КГК) заявил, что завод задолжал акционерам-инвесторам более $20 млн., из которых «Мотор Сич» - $18,7 млн. «Можно говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц «Мотор Сич», - указано в отчете КГК. - Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета. Вызывает сомнение стоимость поставленных на завод материальных активов, а также обоснованность их отнесения к инвестициям».

Как говорит украинский источник , в Минске Вячеславу Богуслаеву предложили сделку: передать принадлежащую ему долю акций ОАРЗ белорусскому государству, отказаться от финансовых претензий к заводу (это примерно $19 млн.) и выплатить некий штраф за «ненадлежащее выполнение» инвестдоговора. Взамен - отсутствие уголовного преследования и возможность продолжать вести бизнес в Беларуси. По неофициальной информации, скоро контрольный пакет акций ОАРЗ передадут компании-экспортеру вооружений «Белспецвнештехника».

Особые версии

Источники в Киеве озвучили свою версию того, почему у Вячеслава Богуслаева возникли проблемы в Орше. Дескать, причина в том, что ОАРЗ имеет тесные бизнес-связи с Россией - оттуда на завод поступают комплектующие для вертолетов. И до 2014г. большинство российских вертолетов были оснащены двигателями именно производства Украины.

Также «Мотор Сич» был основным поставщиком в Россию малогабаритных газотурбинных двигателей для крылатых ракет.

После начала украинско-российского конфликта Киев разорвал военно-техническое сотрудничество с российским ВПК. В Украине начали опасаться, что через завод в Орше в Россию будут поступать двигатели для крылатых ракет, а также двигатели и запчасти для ремонта и модернизации российской военной авиатехники. И ведь в самом деле: первоначально главным потребителем услуг ОАРЗ по модернизации вертолетов должна была стать Россия.

В свою очередь, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Андрей Линник, ранее работавший с холдингом «Вертолеты России», считает, что на Минск могли надавить из Москвы.

«Вся лицензионная документация на российские вертолеты принадлежит российским же предприятиям - «Милю» и «Камову». Соответственно, эти производители хотят контролировать бизнес по ремонту и модернизации своих вертолетов, - сказал «Андрей Линник. - В условиях нынешней напряженности между Москвой и Киевом российская сторона, естественно, не хочет, чтобы бизнес на ее вертолетах делали украинцы. Россияне считают белорусские заводы едва ли не своими и не готовы допускать на них конкурентов из Украины, не готовы терять контроль».

79-летний уроженец Казахстана Вячеслав Богуслаев - бизнесмен, общественный и политический деятель Украины, Герой Украины, народный депутат Украины (5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов). С 1994г. - гендиректор, председатель совета директоров, почетный президент концерна «Мотор Сич».

Журнал «Фокус» поставил Богуслаева на 21-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины с капиталом в $327 млн. «Мотор Сич» - один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. Компания задействована в гособоронзаказе и считается стратегической для экономики и обороноспособности Украины.23 апреля СБУ провела обыски в заводоуправлении и отделе ценных бумаг «Мотор Сич» в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 14 и ст. 113 УК Украины - «Подготовка к диверсии». Богуслаев назвал действия СБУ «частью плана по рейдерскому захвату предприятия». 27 апреля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 56,5% акций «Мотор Сич». Ранее эти акции купили китайские инвесторы, которые, по данным СБУ, планировали перевести за границу украинское производство и технологии. Суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца.