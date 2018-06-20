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Британские школьники запустили в стратосферу пудинг

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  • 20.06.2018, 11:47

Десерт поднялся на 16 километров над землей.

Британский пудинг, запущенный в космос со следящими устройствами, пропал с экранов мониторов.

Десерт запустили в космос ученики начальной школы Св. Ансельма в Дербишире в понедельник, прикрепив его к импровизированному стратостату, чтобы собрать деньги на благотворительность, пишет rusjev.net.

Как показало устройство слежение, пудинг поднялся на 16 километров. Последний сигнал от стратостата поступил, когда он находился над деревней Саксилби, в Линкольншире.

Школьники по-прежнему надеются вернуть десерт.


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