Британские школьники запустили в стратосферу пудинг 1 20.06.2018, 11:47

Десерт поднялся на 16 километров над землей.

Британский пудинг, запущенный в космос со следящими устройствами, пропал с экранов мониторов.

Десерт запустили в космос ученики начальной школы Св. Ансельма в Дербишире в понедельник, прикрепив его к импровизированному стратостату, чтобы собрать деньги на благотворительность, пишет rusjev.net.

Как показало устройство слежение, пудинг поднялся на 16 километров. Последний сигнал от стратостата поступил, когда он находился над деревней Саксилби, в Линкольншире.

Школьники по-прежнему надеются вернуть десерт.