Витебский активист: Я буду стоять, даже если камни будут сыпаться 3 20.06.2018, 19:22

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Борис Хамайда

Фото: freeregion.info

Власти занервничали из-за присутствия активиста в городе во время «Славянского базара».

Витебского общественного активиста Бориса Хамайду задержали и отвезли в отделение милиции за то, что он стоял у магазина с бело-красно-белой символикой, передает «Белсат».

20 июня Борис Хамайда пришел к дому № 28 по улице Ленина и увидел, что металлические перила при входе в магазин «Веста» были урезаны. Именно здесь Хамайда стоит ежедневно, кроме выходных, а на перила обычно развешивает БКБ-флажки, ленты, независимую прессу.

Борис Хамайда

По словам Хамайды, 19 июня, как только он разложил свои вещи, его начали снимать на камеру люди в штатском. Сначала активист не обратил на это внимания, так как с ним часто фотографируются прохожие.

«Примерно через минут десять меня задержали сотрудники милиции и отвезли в РОВД. В отделе продержали почти два часа, а потом отпустили. Причину задержания милиционеры объяснили быстрым приближением «Славянского базара» и какой-то «зачисткой в городе» к этому мероприятию», – рассказал Борис Хамайда.

Борис Хамайда

В отделении активист отказался давать объяснения и подписывать бумаги. Перед тем, как отпустить, Хамайде сказали, что его еще вызовут либо повесткой, либо по телефону. Он полагает, милиция составила протокол, но за что именно – неизвестно.

Хамайда уверен, что перила у магазина срезали, так как он ежедневно стоял у них с бело-красно-белой символикой.

«Они борются со мной. Это бред. Они думают, что я не найду, куда прицепить свои вещи. Говорят, без разрешения стоять нельзя. Но я уже 22-й год без разрешения здесь стою», – говорит он.

Также он утверждает, что милиционеры предложили ему больше не появляться на своем обычном месте.

«Я здесь буду стоять, даже если камни будут сыпаться. Только Господь Бог меня может с этого места убрать, допустив болезнь или смерть», – так ответил милиционерам Хамайда на предложение не появляться больше у магазина.