Германия заработала на финансовой помощи Греции €3 миллиарда 21.06.2018, 7:59

Правительство отчиталось о покупке греческих облигаций.

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро. Об этом сообщило в четверг, 21 июня, агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии "Союз-90"/"зеленые" (перевод – dw.com).

В соответствии с заключенными соглашениями, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции. Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

К 2017 году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал около 3,4 млрд евро. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму прибыль была перечислена только в 2013 (527 млн евро) и в 2014 году (387 млн евро). Кроме того, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты в размере 400 млн евро.

Эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) призвал снизить долговое бремя Греции. Недопустимо санировать бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг, считает он. По словам Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания", заявил эксперт "зеленых".

Пакет в 86 млрд евро

С 2010 года Греция получает от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь. Выплаты по третьему пакету помощи в размере 86 млрд евро будут завершены в августе.

Афины потратят около 3,3 млрд евро на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету. После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. 21 июня министры финансов стран Европы обсудят дальнейшее снижение долгового бремени Греции.