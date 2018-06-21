Геннадий Федынич: РЭП сегодня бескомпромиссно помогает людям 1 21.06.2018, 8:19

Геннадий Федынич

Власти это понимают и спешат рассмотреть «дело профсоюзов» в сезон отпусков.

8 июня Дело профсоюзов передано в суд Советского района Минска. Об этом лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и его адвокатов уведомил заместитель прокурора Минска Костюкевич.

Обвиняемые по делу Геннадий Федынич и Игорь Комлик закончили знакомиться с материалами дела только 8 июня, и уже 18 июня прокуратура передала уголовное дело в суд. Геннадий Федынич прокомментировал ситуацию в интервью praca-by.info:

– Сегодня адвокаты сообщили мне, что уголовное дело в отношении меня и Комлика направлено в суд Советского района Минска – по месту юридического адреса профсоюза. Нам разъясняют, что все ходатайства и жалобы по делу должны направляться непосредственно в суд. А мне должна быть направлена копия постановления следователя о передаче уголовного дела следователю. Как правило, прокурор знакомится с делом 10-15 дней. Мы знакомились с материалами делами месяц – закончили только вечером 8 июня, в последний день. Как прокурор мог ознакомиться с 11 томами делами каждый по 600 страниц за 3-5 дней? Наверное, уникум. Но есть и другое объяснение: я не хочу разбираться, пусть разбирается суд. Встает вопрос о законности органов правосудия: либо вы есть, либо вы имитируете себя

– Куда спешат следственные органы?

– Спешка означает, что стоит задача как можно быстрее отправить дело в суд, и желательно вынести решение во время массовых отпусков, в том числе и отпусков дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске: это дело политическое.

– Можно ли уже сейчас прогнозировать судебную перспективу уголовного дела?

– Очень сложно. Так распорядилась судьба, что РЭП сегодня - одна из считанных организаций, которая бескомпромиссно помогает людям, конструктивно критикует власть, что явно не всем нравится. Любая власть – эта либо новая – должна опираться на конструктивную критику; только в таком случае власть будет сильной, в противном случае – погибнет, как и все остальные.

– Как власти используют обвинительный приговор по Делу профсоюзов?

– Я уверен: каким бы ни был приговор, РЭП будет работать. Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами. Любая власть в принципе должна гордиться структурой, которая помогает людям отстаивать законность в трудовых отношениях, гражданских и административных. Но наша власть причесывает всех под одну гребенку.

– Инкриминируемая нам статья УК предусматривает широкие санкции: ограничить свободу до 5 лет, тюремный срок до 7 лет, конфискация имущества. Власть может использовать приговор по Делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года, однозначно. Но если такие мысли роятся в головах чиновников, то они прогадали еще позавчера, а не вчера. Потому что мы из тех, кто считает Беларусь независимым государством прежде всего.