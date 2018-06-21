Самолет МВД РФ нарушил границу Эстонии 3 21.06.2018, 8:28

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МИД Эстонии вызвал посла Российской Федерации на «ковер» и вручил ему ноту.

Самолет, принадлежащий российскому Министерству внутренних дел, в среду днем нарушил воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Postimees.

По информации штаба, самолет Ту-154М российского МВД в среду днем вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Это уже второй раз в этом году российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

Транспондер самолета был включен. К моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета не предоставил эстонской стороне полетный план. Эстонские авиадиспетчеры не имели радиоконтакта с бортом российского самолета.

Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту.