Как белорусский боксер стал тренером звезд и миллионеров 21.06.2018, 9:26

1,081

Через тернии из Кобрина – к звездам.

Андрей «Бупас» Ивичук — самый модный в России тренер по боксу. Он начинал как тренер в Кобрине, а сейчас у него занимаются знаменитости, звезды эстрады и участники списка Forbes 100. Самиздат «Батенька, да вы трансформер» описал жизненный путь белoрусcкого боксера.

Путем зерна

В инстаграме Бупаса можно увидеть, как его боксеры ловят в полете игральные карты: упражнение на реакцию и скорость. Бьют по специальной подушке, резко вскакивая со стула: работа на координацию и взрыв. Или уклоняются от надетой на рукоятку швабры перчатки: Ивичук имитирует работу прямым ударом и заставляет бойцов непрерывно и разнообразно защищаться. Все, кто интересуется боксом и единоборствами, неизбежно подписываются на его аккаунт. Сейчас число подписчиков достигло 93 тысяч человек. В их числе тренеры чемпионов UFC, которые реагируют на его публикации, промоутеры, менеджеры, бойцы, но в основном — люди, которым просто интересны бокс и единоборства

Блестящий тренер Бупас — такой же самим собой созданный образ, как великий рекламщик Дон Дрейпер из сериала «Безумцы». Само прозвище появилось в девятом классе: «Один мой товарищ умел придумывать смешные, ничего не значащие прозвища, и когда мы собирали хип-хоп группу, он сказал: ты будешь Бупасом. Мне кажется, что это звучит красивее, чем Андрей Ивичук».

Андрей родился в Кобрине в 1982 году. Первый раз он увидел бокс по телевизору в четырнадцать лет, и тогда он ему совсем не понравился. «Это была Олимпиада в Атланте 1996 года. Мы с отцом сидели на кухне, и я ему говорил: что это за вид спорта такой дурацкий, красоты нет вообще никакой, — вспоминает Ивичук. — На тренировки я попал уже в пятнадцать лет. Летом на школьном стадионе собирались пацаны со всего района. Мы вставали в круг и решали, кто с кем будет драться: у нас было несколько пар перчаток. В тот раз я побил парня старше меня. Это увидел друг, который уже ходил на бокс. Он сказал, что у меня есть способности, и затащил на тренировки. Помимо этого, я тогда еще ходил на легкую атлетику — толкал ядро, летом — на турники и брусья. Еще год я занимался карате, но мне не очень нравилось. Постепенно я целиком переключился на бокс».

После школы Ивичук поступил в Белорусский государственный институт физкультуры в Минске и выступал как боксер-любитель — успел провести порядка 150 боев, выполнил норматив мастера спорта, но значимых титулов не завоевал. Зато еще студентом начал выступать в профессионалах — за каждый бой платили по 500 евро, и в то время это было хорошей подработкой. «Уже тогда я начал понимать, что зарубежные профессионалы, великие чемпионы, тренируются совсем по-другому, — рассказывает Бупас. — Слушал разные рассказы, смотрел бои, выхватывал что-то из разных фильмов. Понимал, что работа, которую мы выполняли, слишком ограниченна. На протяжении многих лет ты делаешь одно и то же, и роста нет. Нужно выходить из зоны комфорта, менять тренировочный процесс. А как ты его поменяешь, если никто не может подсказать, как это сделать?» Ивичук признается, что отдельных тренировок по физподготовке у него как таковых не было, а на лапах его держали пару раз в год, перед ответственными соревнованиями.

После института Андрей вернулся в Кобрин и стал работать тренером. «Готовился к боям я абы как. Каждый день стоял в парах, потому что у нас в зале не было мешков. Бегал, кидал гриф от штанги, работал со жгутами, делал бой с тенью. О каких результатах можно говорить? Ни спарринг-партнеров, ни денег, чтобы поехать на сборы. Город на 60 тысяч жителей, спонсоров нет, всем насрать на этот бокс. Занимаешься — ну и занимайся». Его окончательный послужной список в профессионалах — семь побед (две нокаутом) и два поражения.

Жизнь Ивичука за пределами бокса также не сулила больших перспектив: «Были даже не подработки, а какие-то пацанячьи уличные движения. Что-то замутить, обмануть, отобрать, купить, продать. Потом был период — я уехал в Германию, занимался там всякими глупостями. Вернулся весной 2009 года, у меня уже была семья и ребенок, а в спортивную школу не брали до сентября. Отец нашел для меня работу: я водил газель, вместе с экспедитором забирал с комбинатов продукты и развозил их по детским садам и школам».

В родном Кобрине Бупасу было ловить нечего, его брак распался, а работа в зале без мешков не приближала к уже созревшей мечте стать тренером профессиональных боксеров. Переезд в Москву в 2011 году получился резким — терять было нечего. Первый месяц он ходил на собеседования и проводил бесплатные тренировки. После приезда в Москву работал только тренером и до сих пор помнит первую зарплату — 30 000 рублей. К этому времени бокс захватил его окончательно: почти все свободное время он смотрел записи боев и тренировок, а все новые трюки пробовал на себе — выходило, что тренировался он без выходных, а в спарринге мог стоять по три часа за день. Работы было очень много. «Мой рекорд — 180 персоналок в месяц. Это был декабрь 2012 года. Клиент бил по мешку, я засек время, сел на стул и… заснул. Меня просто вырубило от усталости», — вспоминает Андрей

Публикация от Andrey #Bupas Ivichuk (@bupascoach) 3 Июн 2016 в 9:41 PDT

Весной 2013 года Бупас вместе с одним из своих друзей совершил что-то вроде боксерского паломничества в США. Путешествие стало для Ивичука своеобразной сверкой часов: он посмотрел бои боксеров, которыми восхищался много лет, и после занятий в Wild Card понял, что как тренер он идет в верном направлении. Меньше чем через месяц после возвращения Ивичук познакомился с человеком, который изменил всю его карьеру, — бойцом смешанного стиля Али Багаутиновым.

К июню 2013 послужной список 28-летнего Али в ММА насчитывал десять побед и два поражения, и Багаутинов захотел попробовать себя в профессиональном боксе. Это было попыткой получить новый опыт и сфокусироваться на своей ударной технике. Об Ивичуке он услышал от общих знакомых, и ему очень понравилось видео, где Бупас держал лапы одному из своих учеников.

На несколько недель Ивичук и Багаутинов забыли о борцовском бэкграунде Али — Андрей учил его резать углы, бить новые комбинации и помог выбрать противника по силам. Результатом подготовки стала победа над беларусом Антоном Бекишем 21 июня 2013 года: Али выиграл четырехраундовый бой единогласным решением судей.

История могла бы так и остаться для Бупаса разовым экспериментом, но Багаутинов подписал контракт с крупнейшим в ММА промоушеном UFC и предложил Андрею стать его главным тренером. Проблема была в том, что Ивичук, который досконально разбирался в боксе и очень любил смотреть кикбоксинг, совсем ничего не знал о смешанных единоборствах.

За поясом. Туда и обратно

Оставалось полтора месяца до дебюта в UFC. Багаутинову предстоял бой с бразильцем Маркосом Винисиусом у того на родине, что в мире ММА считается проверкой на прочность: бразильцы всегда болеют только за своих, бешено крича «убей его!».

Примерный ученик Багаутинов дождался, пока бразилец за ним потянется, и поймал навстречу хлестким ударом справа, а потом добил его на земле. Это был всего второй бой для Бупаса в качестве тренера профи-бойца.

Перед следующими боями Ивичук готовил Али в Альбукерке, одном из самых уважаемых лагерей в мире ММА — Jackson Wink. «Чтобы побеждать в Америке, надо там потренироваться — понять, как они думают и действуют в бою», — считает Ивичук.

Помимо Багаутинова, Ивичук стал работать с другими бойцами ММА: он помог экс-чемпиону UFC Андрею Орловскому победить опасного гиганта Антонио Сильву и был в углу Виталия Минакова, когда тот выиграл пояс Bellator (второй по значимости промоушен ММА) в тяжелом весе. Бупас стал главным тренером зала команды крупного ММА-промоушена Fight Nights в Москве на Кутузовском: работал в связке с тренерами по физической подготовке и борьбе, выстраивал графики подготовки, учил бойцов ударной технике и писал планы на бой. Если раньше он мог спарринговать с кем-то из учеников, то теперь совсем перестал надевать перчатки. Его главным рабочим инструментом окончательно стали лапы, но удары пропускать он не перестал: иногда Ивичук садится на пол после попадания в корпус даже через защиту. Это значит, что его ученики хорошо тренируются. Работа с бойцами UFC сильно расширила кругозор Андрея и вписала его в общемировой контекст: вместе со своими учениками он посетил разные части США и Канады, Бразилию и Ирландию.

Когда боишься противника, то основательно подходишь к подготовке

«Когда мы узнали о бое Али с Линекером, мне стало страшно, — рассказывает Ивичук. — Это хорошо. Когда боишься противника, то основательно подходишь к подготовке. Я уже давно разбирал на видео разные ситуации из поединков, но Грег Джексон помог мне понять, что план на бой должен быть основательным. Я стал их продумывать досконально, по раундам. Бой с Линекером стал первым поединком, для которого я написал настолько подробный план».

В первый же день сборов в Альбукерке между Али и его близким другом Рустамом Хабиловым вспыхнула ссора, которая переросла в драку с участием нескольких человек. «За три недели до боя Али упал в нокаут. МРТ показала, что с его здоровьем все нормально, но уже через пару дней знакомые, журналисты, все писали Али и выясняли, кто был прав», — вспоминает Андрей. Проблемы на этом не закончились. Незадолго до боя была опубликована информация о том, что в 2012 году Багаутинов провалил допинг-тест и был лишен золотой медали на чемпионате мира по самбо. К вопросам про драку со старым другом прибавились вопросы про допинг, и Али совсем перестал спать.

В бою удары Джонсона не причиняли Багаутинову особого урона, но для судей выглядел он неважно. Самой главной проблемой стало его эмоциональное состояние. «Али не был готов к этому бою психологически, — вспоминает Бупас. — Просто ждал, когда все закончится. Перед боем у него были совершенно пустые глаза». Али выглядел лучше многих оппонентов Джонсона, он сумел бросить Деметриуса на пол два раза, но на общий ход боя это не повлияло: пусть и не разгромно, но он проиграл каждый из пяти раундов.

Куда более печальные новости, чем даже поражение, пришли через неделю. Допинг-тест Али показал положительный результат на гормон эритропоэтин — тот самый, на котором был пойман оскандалившийся велогонщик Лэнс Армстронг, и Багаутинов был дисквалифицирован на год. Не первый и не последний проваленный допинг-тест в истории титульных боев самого престижного ММА-промоушена мира. «Был допинг-тест, и был положительный результат. Что еще тут скажешь?» — говорит Андрей.

Очень голодный боксер

Из-за дисквалификации Багаутинова Бупас почти весь следующий год провел в Москве, и у него появилось время заняться своим первым профессиональным боксером — 19-летним Георгием Челохсаевым из Владикавказа. С точки зрения профессионального бокса Челохсаев был чистым листом. В любителях он не выиграл никаких значимых титулов и достиг только звания кандидата в мастера спорта. Первые два боя в профессионалах Челохсаев провел, пока Бупас был в США; дебют против такого же новичка Евгения Павко он свел вничью. Начиная с третьего боя Андрей стал работать с Челохсаевым постоянно — совершенно бесплатно, а земляк-спонсор взял на себя бытовые расходы Георгия и оплачивал ему жилье в Москве.

Челохсаев был молодым человеком в чужом городе, без друзей и родственников, и их отношения с Ивичуком быстро вышли за рамки просто спорта. «Первое время он меня раздражал и даже подбешивал, — рассказывает Бупас. — Был очень занудным и постоянно путал зал, куда нужно приехать. Я много раз просил одно, а он делал совсем другое. Я ему говорил: „Жор, читай книжки“. Он стал читать. Моя жена посоветовала ему поменять прическу — он сделал и это. Мы каждый день были вместе — он прогрессировал. Менялась манера разговаривать, одеваться. В какой-то момент Георгий раскрылся: у него прорезалось чувство юмора, которым я восхищаюсь. Мне нравится, как он шутит с непроницаемым лицом».

За первые четыре года карьеры Челохсаев провел 13 боев (11 побед, одно поражение и одна ничья) и за это время получил гонорар только один раз. Обычная ситуация для профессиональных боксеров, включая многих будущих чемпионов мира. Как правило, на первых этапах карьеры они живут за счет спонсорской поддержки. Звезда телеканала HBO и чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев признается, что поначалу он жил за счет менеджера. Самый кассовый боец в UFC Конор Макгрегор до подписания в промоушен сидел на пособии по безработице. Много денег за первые бои получают единицы. Те, в чьем звездном потенциале никто не сомневается: например, олимпийские чемпионы Оскар Де Ла Хойя и Александр Поветкин.

«Денег не было совсем, — вспоминает Георгий. — Отсутствие друзей рядом дискомфорта не составляло — ничего не отвлекало от тренировок. Я тогда много читал: буквально садился — и прочитывал книгу за раз. Сейчас так уже не получается, постоянно что-то отвлекает».

Отсутствие друзей рядом дискомфорта не составляло — ничего не отвлекало от тренировок

Спокойный Георгий и эмоциональный Андрей составили очень слаженную связку. Бупас сам искал для Челохсаева противников, пробовал на нем разные методы подготовки. Боец и тренер росли вместе, и без ошибок не обходилось. В какой-то момент Ивичук настолько поверил в мощь Георгия, что согласился на бой против Вагинака Тамразяна, который обычно выступал на весовую категорию выше, чем Челохсаев. На официальном взвешивании перед боем Тамразян весил на 1,3 килограмма больше лимита — не так уж мало для профессионального боя, особенно если учесть, что сам Георгий прошел изнурительную весогонку, сбросив за десять дней семь килограммов. Сейчас Бупас считает, что нужно было отказаться от поединка или настоять на том, чтобы оппонент согнал вес до конца. Это был первый восьмираундовый бой в карьере Челохсаева и первый — за который он получил деньги, порядка 50 тысяч рублей. «После четвертого раунда я думал, что умру от усталости. Но я решил, что пусть это лучше случится в бою, зато никто не скажет, что я сдался на табуретке», — вспоминает Челохсаев. Георгий проиграл по очкам. Поражение не повлияло на его карьеру: после этого он выиграл несколько боев. Но несмотря на победы и спортивные успехи, условия жизни не менялись, а денег по-прежнему не было.

«Несмотря на всю помощь, ему постоянно не хватало. Я часто давал Жоре денег — ему нужно было хорошо питаться, а он недоедал, хотя на тренировках выкладывался на сто процентов. Иногда Георгий приходил на тренировки совсем никакой, я на него кричал, думая, что это от лени. На самом деле из-за недоедания, монотонности и постоянной борьбы за выживание он словно провалился в какую-то яму и боксировал только на морально-волевых», — вспоминает Андрей. Чтобы встряхнуться и выйти за рамки рутины, Ивичук даже предложил Жоре вместе напиться, но Челохсаев отказался. За двадцать пять лет жизни он так ни разу и не попробовал алкоголь.

Благодаря работе с Бупасом развитие Челохсаева как боксера продолжалось. За два года до этого ему едва хватило сил на восьмираундовый бой, теперь и в десятом он был свеж. «Перед последним раундом я сказал ему: „Жора, выходишь — и убиваешь“, — вспоминает Ивичук. — На что он спокойно сказал: „Хорошо, коуч, постараюсь“». Боец Андрея показал отличный арсенал: потряс оппонента ударом в голову и добил точным попаданием в корпус.

Прогресс давался нелегко: эмоциональный Ивичук может помогать своим боксерам деньгами (один раз он даже заложил свою машину, чтобы оплатить приезд и гонорар для оппонента своего бойца Романа Андреева), но при этом — осыпать их насмешками и саркастичными замечаниями.

«Я всегда неоправданно строг к Жоре, — говорит Бупас. — На тренировках я на него часто кричу, и даже иногда грубо. Несколько раз выгонял из зала, но через пару часов звонил и извинялся. Он для меня самый первый и самый близкий. Как сын, брат, друг. Каждый пропущенный им удар я проецирую на бой и хочу, чтобы он был прямо идеальный», — говорит Ивичук. «Иногда я обижаюсь, но никогда не злюсь, — признается Челохсаев. — Андрею доверяю целиком и полностью».

Победа над Павко принесла Георгию титул чемпиона России. У Георгия больше не будет проблем с питанием и жильем. Челохсаев уверяет: на то, чтобы сделать ремонт в своей квартире, ему хватит гонораров с четырех боев.

Офис, где бьют людей

Каждое утро Бупас начинает прогулкой с собакой — маленьким французским бульдогом по кличке Джордан, названным в честь любимой марки кроссовок. Ивичука не зря называют самым модным боксерским тренером с территории бывшего СССР: его коллекция кроссовок уже насчитывает 200 пар.

В своем зале, который Бупас любит называть офисом, он оказывается в 9–10 утра и уезжает не раньше девяти вечера. Первое, что бросается в глаза в Obsession, — граффити во всю стену со стилизованными портретами Али и Тайсона и надписью «Never leave it in the hands of the judges» («Никогда не оставляй победу в руках судей»), иными словами, всегда стремись нокаутировать оппонента. Зеркало на полстены, портреты чемпионов в рамках. Телевизор, где все время идут бои. В дальнем углу ринг, над канатами вдоль стен висят разные флаги — Колумбии, Украины, Белоруссии, Мексики, США, России, Украины, Казахстана и других стран. Старая боксерская традиция и дань уважения бойцам со всего мира. В Bupas Team сейчас десять боксеров — с несколькими из них Андрей, как и с Челохсаевым когда-то, работает совершенно бесплатно. Их общий счет побед и нокаутов Бупас записывает на доске над кулером. Помимо статистики (сейчас — 71 победа и 43 нокаута) и дат ближайших боев, там написано несколько лозунгов. Например, «Кто сцыт, тот гибнет, но сцать немного надо!»

Во время спаррингов перед боями воздух в Obsession заметно электризуется, но все остаются вежливыми, что часто удивляет людей, оказавшихся в боксерском зале первый раз. Атмосфера больше всего напоминает рассказы Конан Дойла про Шерлока Холмса: обыденность плавно перетекает в мир мальчишеских приключений, в которых участвуют взрослые люди. Вечерами в зале проходят групповые тренировки детей и взрослых, которые ведут помощники Бупаса.

Ивичук любит формировать окружающую среду. Obsession — не просто место, где лично он тренирует бойцов, а что-то вроде социальной сети, которая непрерывно разветвляется. В его команде есть специалист по физической подготовке, несколько тренеров по боксу и кикбоксингу, менеджер, ведущий переписку с иностранными коллегами и промоутерами, катмен — специалист по сечкам и гематомам, помогающий бойцам в поединках, режиссер/фотограф и жена, которая ведет соцсети клуба. Он не исключает, что если найдется подходящий тренер по борьбе, то он снова будет плотно работать с бойцами ММА. Сам Бупас сосредотачивает усилия на боксерах, которым в ближайшее время предстоит драться, и на персональных тренировках нескольких VIP-клиентов. Остальных он переключает на своих тренеров-ассистентов, которые работают, как ученики Рубенса, по системе мастера и лидера проекта.

Сейчас самый критический момент за всю карьеру — на этом уровне противники становятся все сильнее и сильнее, а каждый новый бой является проверкой на прочность для Ивичука и его боксеров. Результаты этих боев дадут ответ на вопрос об эффективности всей системы Бупаса.

«Несмотря на то, что СССР нет, уже почти тридцать лет вся российская система подготовки профессиональных боксеров частично или полностью опирается на советскую любительскую школу, — говорит Роман Асанкин. — На мой взгляд, Бупас полностью отошел от этих методик. Бокс — живой организм, и они уже не работают в поединках профессионалов мирового уровня. Основной акцент Ивичук делает на моторике и комбинаторике боксеров. Работая на лапах, Андрей создает условия, которые максимально приближены к той или иной ситуации боя. Он повысил качество защиты — его бойцы готовы уходить не только от одного-двух ударов, как это было в классической школе, а от целых серий. Ну и, наконец, многоударные комбинации, многослойные атаки, ближний бой — то, чем сильны американцы и мексиканцы. Всего этого в советской школе не было, Бупас оседлал этот тренд в боксе одним из первых и сейчас активно его культивирует». В XXI веке адепты классической советской школы похожи на людей, которые уже после появления импрессионистов и фотоаппаратов заявляют, что не существует ничего лучше передвижников. Понятно, что и сейчас можно рисовать в реалистичной манере, но для этого все равно нужно учитывать достижения мастеров из другого лагеря. Бокс меняется очень стремительно: современные бои профессионалов отличаются даже от поединков десятилетней давности.

Естественный отбор

«Советская школа была крутая в свое время, но не забывайте, насколько огромной была страна, — напоминает Бупас. — Сколько тысяч боксеров было в Советском Союзе? Чемпионат СССР выигрывали самые одаренные ребята. Это круче, чем выиграть сейчас чемпионат Европы. Мне кажется, тогда больше работал естественный отбор. Я смотрю старые бои, бои наших олимпийских чемпионов: сейчас бокс абсолютно другой, и то, что было тогда, — не работает. Как и в любом деле, идет прогресс. Многие виды спорта шагнули вперед за счет того, что люди стали делать то, что раньше считалось нереальным».

Стоит отметить, что весомых достижений в профессиональном боксе нет практически ни у кого из тренеров с территории бывшего СССР. Большинство российских чемпионов выиграли свои титулы в профи с помощью иностранных специалистов. Есть несколько тренеров, чьи ученики выиграли мировые титулы, но почти ни у кого из них «производство чемпионов» не стало системой. Сам Бупас ставит себе дедлайн в пару лет, чтобы выиграть свой первый пояс. Андрей считает, что хорошие шансы есть у Челохсаева и непобежденного бойца первого тяжелого веса Алексея Папина, пока ближе всех к мировому титулу легковес Роман Андреев, который сейчас занимает первую строчку в рейтинге престижной организации WBO. Им и Андрею предстоят бои с более зубастыми противниками, чем были до этого. Впрочем, Андрей считает, что двигаться в том направлении, где растет твой страх, — единственный верный вариант.

В свой единственный выходной, когда ему не нужно быть в зале, Бупас просыпается пораньше, чтобы посмотреть трансляции боев из Нью-Йорка или Лас-Вегаса. А позже, когда он сидит с женой в кафе или ресторане, то кладет на стол телефон, где фоном и без звука идут новые бои.