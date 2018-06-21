Вячеслав Макаров: Россияне пережили все «потрясения и перестройки», поэтому не опасаются пенсионной реформы 3 21.06.2018, 10:57

Вячеслав Макаров

Фото: АБН

Российский политик объяснил необходимость повышения пенсионного возраста войной, санкциями и абортами.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объяснил планы властей повысить пенсионный возраст внешнеполитическими факторами. Об этом он заявил на брифинге 20 июня, сообщило местное издание АБН.

Чиновник отметил, что Россия – "воюющая страна", которая живет в условиях экономических санкций.

"Поменялась геополитическая ситуация. Я уже не говорю об экономической ситуации. У нас есть демографические проблемы. Ну более 1 млн абортов в год, это как? На такой территории. Понятно, что в связи с этим наступают проблемы с трудоспособным населением. Но мы все пережили: войны, потрясения, перестройки", – напомнил Макаров.

По его словам, теперь необходимо найти правильные слова, чтобы убедить население в необходимости пенсионной реформы.

14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).

Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".

Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.

По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.