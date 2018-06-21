Азаренко, Морозова и Мирный проведут поединки на турнирах в Испании и Германии 21.06.2018, 11:10

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Белорусские теннисисты примут участие в ряде турниров.

Белорусские теннисисты 21 июня примут участие в матчах турниров в Испании и Германии. Виктория Азаренко сразится с чешкой Люси Шафаржовой в 1/8 финала "Mallorca Open" (одиночный разряд, ориентировочное начало — в 19.30), пишет "Прессбол".

Ранее белоруска одолела Стефани Фегель из Швейцарии (6:7, 6:3, 7:5). В четвертьфинале парного разряда Лидия Морозова и Лесли Керхов из Голландии встретятся с австралийско-украинским дуэтом Анастасия Родионова / Надежда Киченок (12.00).

Максим Мирный и австриец Филипп Освальд поборются за выход в полуфинал турнира в немецком Галле с Марсело Мело из Бразилии и Лукашем Куботом из Польши (13.00).