Главы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации
- 21.06.2018, 11:44
Основное внимание будет направлено на борьбу с пропагандой РФ в странах «Восточного партнерства».
Сегодня главы МИД и министерств обороны Польши и Великобритании встретятся в Геленове под Варшавой на консультации, чтобы обсудить противодействие дезинформации России, сообщает пресс-служба польского МИД.
"Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.
Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей.