Главы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации 21.06.2018, 11:44

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Основное внимание будет направлено на борьбу с пропагандой РФ в странах «Восточного партнерства».

Сегодня главы МИД и министерств обороны Польши и Великобритании встретятся в Геленове под Варшавой на консультации, чтобы обсудить противодействие дезинформации России, сообщает пресс-служба польского МИД.

"Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей.