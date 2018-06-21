Здесь венчалась Ожешко, и действовала первая белорусская организация 21.06.2018, 11:53

Бернардинский костел в Гродно

Самому старому храму в Гродно - 400 лет.

Костел Обретения Святого Креста пережил королей Речи Посполитой, три ее раздела, российский царизм, Мировую войну и коммунизм. В его стенах проклюнулось первое зерно белорускости в Гродно, передает «Белсат». Почти всегда его двери были открыты для верующих, которые в этом году собрались, чтобы отметить 400-ю годовщину постройки храма.

Внутренний интерьер восхищает своим убранством. Резные деревянные алтари, которые выглядят, как мрамор, многочисленные скульптуры святых с очень серьезными лицами, старинные причудливые исповедницы, а вверху – пухлые ангелы. Много можно говорить об архитектурных особенностях храма, однако настоящую его ценность раскрывают истории людей, судьбой связанных с этими стенами.

В водовороте королевских интриг

Празднование 400-летия Костела Обретения Святого Креста (бывший костел бернардинцев) в Гродно

Церковь и монастырский комплекс принадлежали католическим монахам ордена бернардинцев, которые поселились в городе еще в 1494-м году, однако на протяжении почти столетия не имели своей собственной святыни. Строить храм вместе с монастырем монахи начали только в 1595 г., когда король Сигизмунд III Ваза учредил для них фонд. Сам король, портрет которого изображен на одной из фресок в храме, рос в Швеции под присмотром отцов иезуитов, которые в течение всей жизни оставались его ближайшими советниками. С помощью монашеских орденов он активно способствовал расширению католицизма в ВКЛ, в том числе и в Гродно в те времена.

Городская легенда рассказывает, что большую сумму на строительство храма жертвовали солдаты, которые только-только вернулись с победой после похода на Москву: «каждый рыцарь дал талер с конского копыта на костел, а Лев Сапега, канцлер великий литовский бросил горсть…» После этого процесс ускорился, и в 1618 году новый храм торжественно освятили.

Разделы Речи Посполитой и дальнейшая политика царских властей привели к упадку католических орденов. В 1853 г. у бернардинцев отбирают монастырь, ссылаясь на то, что здание слишком большое для восьми монахов. Власти сначала хотели сделать в нем пожарное депо, но потом все-таки отвели под жилые помещения. Именно в то время костел получил статус приходского. Не миновало монашеские стены и январское восстание, произошедшее позже. Городская легенда рассказывает, что в его подземельях до сих пор спрятаны косы косинеров.

Скандальное венчание Элизы Ожешко

Костел Обретения Святого Креста в Гродно – одна из самых старых католических святынь Беларуси

Стены храма стали также свидетелями скандального венчания знаменитой писательницы Элизы Ожешко. Здесь женщина венчалась второй раз, в 53 года. Ее мужем стал многолетний друг и любовник, адвокат Станислав Нагорский, который, кстати, и помогал Ожешко развестись первый раз. Развод был громким, потому что невероятным казалось в то время, чтобы женщина сама выступила его инициатором. Однако, после двух лет судебных разбирательств развод был признан, что интересно, не только светской властью, но и церковной.

Отношения с Нагорским более 20 лет были горячей темой для городских сплетен. Дело в том, что в начале романа Станислав был женат, однако его жена была душевнобольной. Официально пожениться Элиза и Станислав смогли только после ее смерти. Второй брак для Ожешко также оказался неудачным. Муж постоянно ей изменял, а писательница была вынуждена избавляться от новых горничных.

Зерно белорускости в монастырских стенах

О белорусской странице в истории костела пишет в своей книге «Прогулка по Гродно» историк Андрей Чернякевич. В 1909 г. в маленькой квартирке ксендза Франциска Гринкевича (в здании бывшего монастыря), был основан кружок белорусской молодежи. Отец Франциск был родом из крестьянской семьи с Сокольщины, а белорусским делом начал интересоваться еще во время учебы в Петербурге. Почти сразу после назначения на службу в Гродно он начал белорусскую просветительскую деятельность среди местной молодежи, показав себя хорошим организатором. Под его патронатом и влиянием при костеле был издан первый белорусскоязычный молитвенник. А в 1913 г. учрежденный Гринкевичем кружок издает литературный альманах «Колас беларускай нівы». Он был написан от руки, белорусской латиницей, а 50 экземпляров удалось напечатать на шапирографе. Кружок просуществовал до начала Первой мировой войны.

Советская охота на священников

Здание костела достаточно счастливо перенесло Первую мировую войну. Однако очередная война начала черную полосу. После издевательств немецких захватчиков, с еще большей агрессией стали преследовать верующих и священнослужителей советские власти. Послевоенную историю бернардинского костела нельзя понять, не упомянув личность настоятеля храма Михаила Ароновича, который на некоторое время вообще остался единственным католическим священником на весь город.

Фото с выставки в храме, посвященной отцу Михаилу Ароновичу

Михаил Аронович родился на Белостокщине. Впервые в Гродно он попал в 1948-м году, когда нужен был священник сестрам назаретанкам в бригидском костеле. Однако служить там священнику пришлось недолго: 3 марта 1950 г. костел превратили в склад с хлоркой. Священник начал служить в бернардинском костеле вместе с ксендзом Антонием Куриловичем. Однако уже через пару месяцев их арестовали. Куриловича отпустили, а отца Михаила приговорили к 10 годам советских лагерей. После смерти Сталина в 1953 году он возвращается в Гродно и потом принимает обязанности настоятеля в бернардинском костеле.

Тем временем коммунистические власти стремились закрыть все гродненские святыни. Повсеместно запрещалось проводить молитвы, ксендзов высылали в Польшу или в лагеря. В 1961 г. без священника остался костел Франциска Ксаверия на центральной площади. Власти скоро запретили проводить в нем службы, а из самого костела собирались сделать городскую филармонию. Очередным ударом стало уничтожение самого древнего костела Беларуси – Фары Витовта. В то время в городе остались только два действующих костела. На другой стороне Немана служил уже старенький отец Аркадиуш Вальтась. После его смерти в 1975 г. о. Михаил Аронович остался единственным ксендзом на целое полукатолическое Гродно.

Однако священник все-таки дождался лучших времен. В 1988 году власти разрешили работать в городе другим ксендзам. Через два года священник еще застал, как при храме была открыта Римско-католическая духовная семинария, о которой он мечтал. Похоронен на старом католическом кладбище. Высшая римско-католическая семинария действует до настоящего времени.