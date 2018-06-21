В Литве самый большой оборот был у компании с одним работником-украинцем 21.06.2018, 11:57

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Проживающий на Кипре украинец открыл «ворота в Европу».

В 2016 г. самый большой оборот был у компании с одним работником, которая получила большую прибыль – 112,7 млн. евро. Это ЗАО Aliejynas, занимающееся оптовой торговлей. Правда, в компании работает только один человек – ее главный акционер и директор Игорь Телешев.

Расследование провела Creditreform Lietuva, сообщает delfi.lt.

Ни по одному из телефонов и э-майлов работники компании не были доступны.

Эксперты говорят, что такой оборот, несмотря на одного работника, их не удивляет. Просто это традиционные "ворота в Европу" крупной группы компаний или предпринимателя третьей страны. Гораздо легче заниматься торговлей, когда в одной из стран ЕС есть своя компания.

В Литве есть и другие компании, где при одном работнике достигается большой оборот. Особенно это касается главных офисов и сектора по консультации бизнеса. К примеру, оборот на одного работника Achemos grupė составил 17,4 млн. евро, ЗАО Koncernas SBA - 5,8 млн. евро, а ЗАО Koncernas Vikonda – 15,6 млн. евро.

Чтобы оптимизировать налоги и управление бизнесом, литовские предприниматели учредили холдинговые компании и в других отраслях экономики. Поэтому большая прибыль на одного работника часто означает, что перед нами – компания, которая аккумулирует доходы или прибыль всей группы. Большой оборот на одну компанию может быть и в силу специфики деятельности компании. К примеру, в сфере обслуживания требуется больше рабочих рук, чем в энергетике и оптовой торговле.

Однако ЗАО Aliejynas нельзя назвать такой главной компанией. Гражданин Украины Телешев, по доступным данным, является гендиректором действующей в Санкт-Петербурге компании Petersburg Oil Terminal. В 2016 г. он декларировал место жительства на Кипре.

В пояснении Центру регистра сказано, что компания была создана в 2013 г. Единственный акционер - Телешев. Основной вид деятельности – продажа переработанного растительного масла в третьих странах. Как сказано в отчете компании, в этом году она продолжает торговлю пальмовым маслом, пальмовым стеарином и маслом из ядер плодов пальмы. О том, что это основная деятельность компании, сказано на сайте aliejynas.lt.

Это подсолнечное масло, мука из семян подсолнуха и др. В 2015 г. в компании работали 5 человек. Однако последние несколько лет в ней работает один директор. Эффективность компании большая, но ее владелец себя не балует. В 2015 г. на зарплаты выделен 15 331 евро, а в 2016 г. 27 473 евро. Значит, около 1000 евро "на руки". Прошлый год для компании был убыточным – убытки составили более 200 000 евро – но за время работы компания получила прибыль в размере 2,1 млн. евро.

"Вероятно, это компания-посредник. Продаваемое в Литве масло почти все импортное. Не литовское. В Германии, в других странах делают рапсовое масло, продают его. Их расходы небольшие, поскольку объемы огромные. В Литве масло только разливают, местные производители не выдержали конкуренции", – сказал Андрюс Пранцкявичюс, заместитель председателя правления Linas Agro Group.

Mestilа, которая принадлежит Linas Agro, производит биодизелин.

Что касается литовского рынка пищевого масла, то несколько лет назад крупнейшими импортерами были торговые сети, которые учреждали для этого отдельные компании. Сейчас этого уже нет.

Крупному торговцы выгодно открывать компанию подобную Aliejynas уже потому, что Литва - страна ЕС, поэтому компания будет воротами в ЕС.