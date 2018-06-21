Как братья из Гродно открыли первый в Беларуси пиццатрак 3 21.06.2018, 13:10

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Пицца в нем готовится за 90 секунд.

Братья Павел и Валерий Максимчики долго мечтали о совместном бизнесе в родном городе. Они оба — пиццайоло. Так и появилась идея фудтрака, в фургоне которого можно было бы готовить пиццу в печи на дровах, пишет hrodna.life.

Павел и Валерий предлагают настоящую неаполитанскую пиццу из печи на дровах. 20 июня их проект заработал в тестовом режиме в центре Гродно. Машину готовили восемь месяцев.

Первый такой фудтрак в стране

«Это первый такой проект с неаполитанской пиццей в Беларуси, — рассказывает Валерий. — Мы с братом пиццами занимаемся давно и всегда хотелось сделать какой-нибудь проект в родном городе. В реализации нам помогал друг детства Евгений. Он готовил машину и всю техническую базу. А мы с братом отвечаем за приготовление пиццы».

Запустились на подъёме стритфуда

Валерий — совладелец пиццерии в Санкт-Петербурге, член ассоциации пиццайоло Неаполя и ведущий специалист по неаполитанской пицце в России. Гродненец неоднократно принимал участие на чемпионате мира по пицце и в ежегодном фестивале Napoli Pizza Village в Неаполк. Павел долгое время работал в Чехии, а последние пару лет делает пиццу в родном городе.

«Даже вдали от дома мы не забывали о родном городе. Долго думали с братом, как реализовать свой проект в Гродно, особенно на подъёме стритфуда в регионе, — говорит Валерий. — Сначала была идея сделать прицеп с печкой, но в итоге решили остановиться на машине, где бы была крыша над головой. Со своим траком мы планируем ездить по мероприятиям и фестивалям»

Создание пиццатрака — коммерческая тайна

Ребятам нужен был подходящий транспорт, который мог бы вместить всё оборудование. Выбрали Mercedes 308.+

«Машина очень нам подошла — она проходит как легковой автомобиль. Её мы усовершенствовали — прошли все санитарные и пожарные нормы. Мы не планируем останавливаться на одном траке, в планах у нас работа под франшизой. Наша технология и производство — это коммерческая тайна. Надеемся, наш проект понравится гродненцам. Пицца у нас готовится быстро, до 90 секунд в печи. Это такой настоящий неаполитанский стиль», — добавил Валерий.

Где будет стоять пиццатрак?

С постоянным местом в Гродно братья еще не определились. Есть вероятность, что пиццатрак будет стоять на Юбилейном озере. В фургоне будет работать от 2−3 человека: как минимум кассир и человек, который делает и выдаёт продукт. Меню пока минимальное — несколько классических пицц и фирменные разработки братьев. Пицца — 25 см, цена до 7 рублей. В будущем меню будет обновляться, будут горячие и холодные напитки.