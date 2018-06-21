Общественные организации Беларуси выступили в защиту Куропат 21.06.2018, 16:26

Фото: tut.by

Представители десятков организаций требуют проверить действия чиновников на законность.

Белорусская Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства сделала заявление в связи со строительством и деятельностью ресторанно-развлекательного комплекса в охранной зоне урочища Куропаты.

Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов «БАЖ». Текст заявления Белорусской национальной платформы ФГО ВП, которая объединяет более 70 белорусских организаций гражданского общества, приводим полностью:

- Мы, представители белорусских организаций гражданского общества, объединенные в рамках Белорусской Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, выражаем глубокую озабоченность ситуацией со строительством и началом работы ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим» рядом с историко-культурной ценностью «Место гибели жертв политических репрессий 30-40 гг. в урочище Куропаты».

В октябре 2012 года заместителем Министра культуры Беларуси В. И. Курашем было вынесено предписание о приостановлении строительства компанией «БелРестИнвест» объекта придорожного сервиса до согласования с министерством культуры соответствующей документации.

Одной из причин приостановки строительства стал тот факт, что некоторые построенные объекты находились на территории охранной зоны «Куропаты», границы которой были установлены постановлением №15 от 12 мая 2004 года Министерство культуры Беларуси.

В то же время Генеральная прокуратура в вынесенном предписании пришла к выводам о самовольном характере строительства этого объекта и поручила Миноблисполкому и Минскому райисполкому устранить допущенные нарушения, привлечь ряд должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Тем не менее, в 2014 года по непонятной причине в постановление Министерства культуры об определении границ охранной зоны место массовых захоронений жертв политических репрессий «Куропаты» были внесены изменения, которые сократили границы охранной зоны таким образом, чтобы в них не попали здания самовольно построенного ресторана.

Таким образом, лица, ответственные за нарушения законодательства Беларуси, не были привлечены к ответственности, а незаконный ресторанно-развлекательный комплекс получил разрешение на осуществление деятельности.

Урочище Куропаты имеет большое символическое и историческое значение для Минска и всей Беларуси как место памяти жертв массовых политических репрессий 1937-1940-х годов. Куропаты были местом расстрелов и захоронений десятков тысяч жителей Беларуси, репрессированных органами НКВД. Факт незаконного строительства в охранной зоне урочища Куропаты вызвал резко негативную реакцию широкой общественности Минска и в целом Беларуси. Общественные активисты, возмущенные незаконностью и безнравственностью появления ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах, блокируют его деятельность.

Мы призываем ответственных лиц из Генеральной прокуратуры, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома принципиально отнестись к сложившейся ситуации и принять соответствующие действия, в частности:

- приостановить деятельность ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим» до выяснения дополнительных обстоятельств законности строительства этого объекта;

- провести прокурорскую проверку законности и обоснованности внесения изменений в постановление Министерства Культуры Беларуси от 12.05.2004 г. № 15 и изменения границ охранной зоны мест массовых захоронений жертв политических репрессий «Куропаты», а также других решений государственных органов о согласовании дальнейшего строительства ресторана «Поедем поедим»;

- отказаться от практики привлечения к административной ответственности общественных активистов, защищающих охранную зону Куропат.

Список организаций, которые поддержали заявление:

Влад Величко, Международный консорциум «ЕвроБеларусь»

Алесь Беляцкий, Правозащитный центр «Весна»

Раиса Михайловская, «Белорусский документационный центр»

Елена Тонкачева, Ольга Смолянка, Галина Черепок, АУ «Центр правовой трансформации»

Юлия Мицкевич, Организация АБЗ (Активным Быть Здорово)

Оксана Шелест, ОО «Центр социальных инноваций»

Татьяна Ревяко, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова

Татьяна Зелко, «Наше поколение»

Игорь Рынкевич, ПУ Лига развития демократии «Гражданский вердикт»

Андрей Егоров, Центр европейской трансформации

Владимир Зуев, ЭКОО «Неруш»

Сергей Шевцов, Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB»

Любовь Владыковская, Учреждение «Межкультурный диалог»

Сергей Антусевич, Белорусский конгресс демократических профсоюзов

Юрий Губаревич, движение «За свободу»

Дмитрий Маркушевский, Центр исследования общественного управления Симпли

Мирослав Кобаса, «Фонд имени Льва Сапеги»

Игорь Ледник, Правозащитное движение «Наша Беларусь»

Светлана Королева, ОО «Белорусская организация трудящихся женщин»

Ольга Хвоин, ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

Владимир Карягин, Республиканская конфедерация предпринимательства

Петр Кузнецов, Учреждение «Центр регионального развития ГДФ»

Александр Зелко, Учреждение «Пенсионный случай»

Дмитрий Карпиевич, Ассоциация дополнительного образования и просвещения

Александр Кузьмич, Объединение белорусских студентов

Дмитрий Герилович, Станислава Гусакова, БНМС «РАДА»

Кристина Рихтер, Учреждение «Офис помощи и поддержки занятости молодежи «Юларконсалт»

Николай Кванталиани, «Новая группа»

Леонид Скоробогатый, МОО «Добрая воля»

Михаил Дорошевич, TÜ Baltic Internet Policy Initiative (e-baltic.org)

Олег Волчек, ПЦ «Правовая помощь населению»

Александр Королевич, ОО «Образовательный центр» «ПОСТ»

ОО «Экодом»

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»

ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Human Constanta»

Институт развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы

Минская областная организация защиты прав потребителей

Клуб многодетных родителей

«Центр помощи семьям и детям»

Молодежная профсоюзная группа «Студенческий Совет»