Павел Северинец: За три недели на вахте в Куропатах дежурило 300 человек 1 21.06.2018, 13:34

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Защитники Куропат пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля в народный мемориал.

Посменная 12-часовая вахта защитников Куропат продолжается. За три недели в ней отдежурило уже порядка 300 человек. Об этом на пресс-конференции у ворот ресторана «Поедем поедим» заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, пишет tut.by.

- Первый результат этой стражи - это резонанс о Куропатах. Куропаты - это память о том, что была такая эпоха, когда убивали за то, что ты человек. Было такое преступление. Второй резонанс - это неприятие такого дела, как ресторанно-развлекательный комплекс, бани, комнат для интима в охранной зоне Куропат. Мы имеем согласие общества, что это недопустимо. Более того, и белорусский народ сказал свое слово: бойкот этого ресторана, меня поражает. Целый день защитника стоять здесь и сюда приезжает только по несколько Посетительские: банкетный зал на 300 человек пуст - и это показатель того, что люди сюда не идут, игнорируют это место. Машины - это машины поставщиков и тех, кто здесь работает. Мы будем стоять, пока есть люди — рассказал Северинец.

Он также напомнил, что защитники Куропат пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище.

По словам Северинца, каждый выбирает свою тактику: кто-то блокирует авто, а кто-то просто раздает приезжающим листовки об исторической значимости Куропат.

На защитников, дежурящих у ресторана, постоянно составляются протоколы: за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения и нарушение ПДД. За три недели количество протоколов превысило пять десятков.