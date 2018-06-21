Кабинет на сайте налоговой не работает на лицензионной Windows 1 21.06.2018, 18:30

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Работник налоговой попросил юриста найти компьютер с пиратской ОС.

Белорусская налоговая бывает очень настойчива. И не только с требованиями что-то заплатить в бюджет. Юриста Сергея Зикрацкого уговорили установить электронное декларирование от МНС. Вот только в итоге оказалось, что на лицензионной Windows 10 ничего не работает, работник налоговой просит юриста найти компьютер с пиратской ОС и в итоге все превращается в театр абсурда. Об этом Сергей написал в Facebook, передает kyky.org.

«Оказывается, кроме электронного декларирования у меня теперь появилась возможность использовать свой личный кабинет на сайте МНС. Сегодня с сотрудником ИМНС мы этот личный кабинет создавали. То, что для этого понадобится Internet Explorer я был готов. Я даже не удивился просьбе сотрудника ИМНС отключить антивирус «хотя бы минут на 10», потому что сайт МНС не давал нам возможность создать кабинет при включенном антивирусе.

Дальше цитирую мой диалог с сотрудником ИМНС после того, как у нас не получилось создать кабинет даже при выключенном антивирусе:

- А у вас лицензионная Windows 10?

- Да.

- Тогда выключайте компьютер. Личный кабинет на сайте МНС не работает через лицензионный Windows 10.

- А что мне теперь делать?

- Ну может быть у кого-нибудь у вас в офисе есть нелицензионный Windows?

И что теперь подскажете делать адвокату, трепетно относящемуся к вопросам авторского права, если даже на рабочих компьютерах в офисе тоже установлена лицензионная Windows?»

Справедливости ради стоит отметить, что в комментариях к посту нашелся человек, у которого все нормально работает на лицензионной «десятке» (c предыдущими версиями ОС проблем тоже нет). Так что вопрос протиивостоянии Windows 10 с налоговой остается открытым, а вот про MacOS или Линукс, наверное, лучше даже не упоминать.