Фотофакт: Под Слуцком микроавтобус с 2,5 тоннами водки съехал в кювет 21.06.2018, 22:15

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Сам водитель был трезв.

Микроавтобус Iveco, который перевозил около 2,5 тонны водки, оказался в кювете в Слуцком районе на 101-м км трассы Р23 (рядом с поворотом на деревню Молотково).

Подробности происшествия сообщает kurjer.info. За рулем грузового "бусика" был 24-летний мозырянин. Водитель проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие скорость. В результате он не справился с управлением и съехал в правый кювет.

Фото: Слуцкая ГАИ

Сам молодой человек при ДТП не пострадал. Не был поврежден и его груз, говорят в Слуцкой ГАИ.

Кстати, гаишники отмечают, что водитель был трезв.