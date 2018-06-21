Хорватия разгромила Аргентину с Месси в составе и вышла в плей-офф ЧМ-2018 8 21.06.2018, 23:02

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Хорваты забили аргентинцам три безответных мяча.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы D прошла в четверг на стадионе Нижний Новгород и завершилась со счетом 3:0 в пользу Хорватии.

Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0.

На 53-й минуте нападающий хорватской сборной Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте капитан команды Хорватии Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один гол - 3:0.