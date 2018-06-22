Джон Болтон отправляется в Москву для подготовки встречи Трампа и Путина 22.06.2018, 7:31

Джон Болтон

Фото: reuters

Перед посещением Москвы советник президента США Болтон проведет переговоры с союзниками в Лондоне и Риме.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на предстоящей неделе посетит Москву для подготовки возможного саммита с участием Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил представитель Белого дома Гаррет Маркуис в четверг, 21 июня в Twitter.

"25 - 27 июня советник по национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, после чего направится в Москву для обсуждения возможной встречи между президентами Трампом и Путиным", - говорится в сообщении.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г.

Трамп и Путин в ходе телефонного разговора в марте договорились встретиться друг с другом. В июне Кремль подтвердил готовность к такой встрече и в качестве места проведения саммита предложил столицу Австрии Вену. Трамп в середине июля примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, после чего посетит Великобританию.

Между США и Россией уже многие месяцы сохраняются напряженные отношения из-за войны в Сирии и отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Следственные органы в США также подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Тем не менее, Трамп в ходе саммита "семерки" в Канаде призвал вернуть Россию в организацию крупнейших индустриальных стран.