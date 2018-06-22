Почти по Ильфу и Петрову7
- Игорь Эйдман
- 22.06.2018, 7:38
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Пенсия Воробьянинова осталась, но она перешла на службу другим людям.
Почти по Ильфу и Петрову (из финала «12 стульев»)
- Где же моя пенсия? - спросил бурно отметивший шестидесятилетие Воробьянинов.
- Где, где, - передразнил чиновник, - тут, старик, соображение надо иметь. Вот она!
- Где? Где?
- Да вот она! - закричал румяный чиновник, радуясь произведенному эффекту. Гордись! Твоя пенсия влилась тоненьким ручейком в зарплату Сечина. Ее просидел за 15 минут в ресторане Патрушев. Абрамович купил на нее футбольный мяч для игроков «Челси», Медведев - несколько досок для домика уточки, а Собянин — пару плиток для дорожки к своему особняку.
Бортников заплатил твоей пенсией стукачам и топтунам, а Шойгу - наемникам и убийцам. Усманов использовал ее на яхте в качестве туалетной бумаги, а Миллер дал ее на чай официанту.
Видишь в телевизоре гладкую физиономию Путина? Это твоя пенсия вкачена в нее вместе с ботоксом...
Пенсия Воробьянинова осталась, оно была сохранена и даже увеличена. Ее можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Она перешла на службу другим людям.
Ипполит Матвеевич закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, - крик простреленной навылет волчицы, - вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах...
Игорь Эйдман, «Фейсбук»