Почти по Ильфу и Петрову 7 Игорь Эйдман

22.06.2018, 7:38

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Игорь Эйдман

Пенсия Воробьянинова осталась, но она перешла на службу другим людям.

Почти по Ильфу и Петрову (из финала «12 стульев»)

- Где же моя пенсия? - спросил бурно отметивший шестидесятилетие Воробьянинов.

- Где, где, - передразнил чиновник, - тут, старик, соображение надо иметь. Вот она!

- Где? Где?

- Да вот она! - закричал румяный чиновник, радуясь произведенному эффекту. Гордись! Твоя пенсия влилась тоненьким ручейком в зарплату Сечина. Ее просидел за 15 минут в ресторане Патрушев. Абрамович купил на нее футбольный мяч для игроков «Челси», Медведев - несколько досок для домика уточки, а Собянин — пару плиток для дорожки к своему особняку.

Бортников заплатил твоей пенсией стукачам и топтунам, а Шойгу - наемникам и убийцам. Усманов использовал ее на яхте в качестве туалетной бумаги, а Миллер дал ее на чай официанту.

Видишь в телевизоре гладкую физиономию Путина? Это твоя пенсия вкачена в нее вместе с ботоксом...

Пенсия Воробьянинова осталась, оно была сохранена и даже увеличена. Ее можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Она перешла на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, - крик простреленной навылет волчицы, - вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах...

Игорь Эйдман, «Фейсбук»