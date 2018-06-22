США передали Турции первый F-35 22.06.2018, 8:30

На вооружении турецких ВВС появился истребитель пятого поколения.

США передали турецким ВВС первый истребитель F-35A из партии, заказанной Анкарой. Церемония передачи состоялась на авиастроительном предприятии в Техасе, сообщает агентство Anadolu.

На церемонии присутствовали представители управления оборонной промышленности Турции и руководство американской корпорации Lockheed Martin, которая собирает истребитель. Также церемонию посетили представители компаний, участвовавших в разработке F-35. Как отмечает Anadolu, в поставке деталей и электронных систем для истребителя пятого поколения участвовали десять компаний из Турции.

Согласно контракту сначала турецкие ВВС должны получить 30 машин. Всего власти Турции рассчитывают поставить на вооружение порядка 100 истребителей F-35.

Передача истребителя прошла, несмотря на протесты сенаторов, одобривших поправки в американский оборонный бюджет, подразумевающие запрет на передачу Анкаре F-35. Причиной для этого стала закупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно поправкам сделка должна быть заблокирована, если президент США Дональд Трамп не убедит конгресс, что член НАТО — Турция, закупая военную технику в России, не угрожает единству и целостности организации. Однако поправки вступить в силу не успели. Санкциями из-за закупки С-400 грозил и Госдепартамент США. Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что решение о закупке российских зенитных систем может «негативно сказаться на участии Турции в программе F-35».

Хотя первый истребитель был передан ВВС Турции, он останется дислоцирован в США, на авиабазе Люк в Аризоне, и будет использоваться для подготовки турецких пилотов. Как заявил CNN источник в Пентагоне, программа подготовки может занять от года до двух лет. Это означает, что усилия сената еще могут увенчаться успехом.

Пентагон не нуждается в разрешении Госдепа для передачи истребителя турецким ВВС, отмечает CNN. Как пояснил собеседник телеканала в Пентагоне, Турция является участником группы стран, финансировавшей разработку самолета, которой занимались США. Это означает, что главным американским ведомством, занимающимся передачей новейших истребителей Турции, остается Министерство обороны. В числе стран-партнеров, которые участвовали в разработке, входят также Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания и Норвегия.