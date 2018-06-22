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Фотофакт: Аншлаг на открытии стадиона «Динамо» значительно поредел ко второму тайму

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  • 22.06.2018, 11:11
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Далеко не все зрители остались до окончания матча.

Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" в Минске собрала аншлаг — на арене собрались более 20 тысяч человек, сообщает pressball.by.

Правда не все зрители, пришедшие на праздник, пробыли до самого конца: значительная часть людей покинула трибуны уже в перерыве футбольного матча между "Динамо" и сборной клубов высшей лиги.

Напомним, билеты на мероприятие не поступали в свободную продажу, их распространяли среди трудовых коллективов и общественных организаций.


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