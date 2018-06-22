Дороги в Украине сделают более узкими 3 22.06.2018, 13:45

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Пути сообщения реконструируют в соответствии с европейскими стандартами.

Ширину дорог в Украине сократят с 3,5-3,75 метров до 3-3,25 метров. Освободившееся пространство отведут под велодорожки и общественный транспорт, сообщает korrespondent.net.

В Украине вводят новые нормы ширины полос движения в городах и селах, которые соответствуют европейским стандартам безопасности на дорогах. Об этом в пятницу, 22 июня, написал на своей странице в Facebook замминистра Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новых Государственных строительных нормах (ГСН). Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью", - написал Парцхаладзе.

"Поэтому в новой ГСН по улицам и дорогам мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве", - добавил он.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

Ранее сообщалось, что Украина седьмая с конца по качеству дорог в мире.

Напомним, сейчас в стране ремонтируют 150 дорог. В течение года ремонтные и строительные работы запланированы на 407 объектах.