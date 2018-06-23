Кто заработает на просмотре видео на платном YouTube 2 23.06.2018, 16:05

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Теперь за просмотр видео придется платить.

Компания вводит функцию платной подписки. Воспользоваться ею смогут блоггеры, имеющие более 100 тыс. подписчиков. диверсификации доходов, о котором просили пользователи портала.

По словам директора по производству YouTube Нила Мохана, авторы будут получать 70% от стоимости подписки. В свою очередь, зрители которые будут оформлять предоплату, получат доступ в расширенный список емодзи, эксклюзивного контента и атрибутики.

Некоторые видеоблоггеры уже тестируют эту функцию, а полностью она заработает осенью, рассказал в комментарии Радио НВ директор официального сертифицированного партнера YouTube компании Air Николай Рогинец.

Таким образом сайт видеоконтента хочет мотивировать блоггеров на создание более качественного видео. Вместе с тем в Украине эта функция не будет работать из-за несовершенного законодательства, считает он.

"В интернете главное получить аудиторию, а как ее монетизировать – это уже второстепенный вопрос. Если ты не соберешь аудиторию, то не с кого будет получать деньги. Поэтому все стараются привлечь пользователей. А как это сделать? Конечно же, с помощью креаторов. Соответственно, если креатору будет интересно работать на платформе, то она получит своих пользователей и сможет их монетизировать, если не интересно – то ничего не получится", – отметил Рогинец.

Как рассказал Радио НВ украинский YouTube-блоггер Семен Кременюк, платная подписка также освободит зрителя от просмотра большого количества рекламы. А также – позволит скачивать видео на мобильные устройства и компьютеры, добавляет он. По его словам, от этого нововведения смогут выиграть создатели контента различных жанров.

"Когда эта функция запустится, я думаю, она приживется, потому что сама платформа YouTube для более продвинутых пользователей интернета. Вместе с тем, это не будет массово. Вряд ли все сразу же подпишутся на все платные каналы", – говорит Кременюк.

Он прогнозирует, что в финансовом плане компании-производители контента получат положительный эффект для доходов от монетизации YouTube.

Это уже не первое нововведение компании, которое направлено на монетизацию своих пользователей. В начале существования YouTube платил блогерам определенную сумму за каждые 1000 просмотров. После того как на платформу пришли рекламодатели, сумму выплаты за просмотры снизили, но начали насчитывать средства на рекламу в видеоконтенте блоггеров.

Как сейчас работает монетизация в YouTube

Для получения дохода владельцу молодого или непопулярного канала придется раскрутить свой проект так, чтобы достичь минимального количества подписчиков и просмотров. После этого модераторы решат, стоит ли включать монетизацию конкретному каналу. Зимой прошлого года YouTube запустил удаление детских каналов и отключение монетизации проектов, которые не соответствуют принципам видеохостинга. Многие стали создавать новые каналы, соблюдая авторских и иных прав.

Однако тогда же YouTube создал новое правило: чтобы монетизировать канал, его необходимо проверить. Для отправки канала на проверку, нужно набрать 10 тыс. просмотров. Сама же проверка канала занимает длительное время, несмотря на то, что YouTube планировал отводить на эту процедуру максимум неделю. Впрочем, недавно созданные каналы не монетизируются, потому что люди стали покупать старые монетизированные аккаунты.

В начале этого года видеохостинг снова обновил правила для владельцев каналов, которые хотят получать прибыль на партнерше YouTube. Необходимо придерживаться двух условий: иметь минимум тысячу подписчиков, и 4 тыс. часов просмотров за последний год. Многие пользователи негативно восприняли новации. Мол, если набрать тысячу подписчиков не сложно путем взаимной подписки, то в добиться 4 тыс. часов просмотров почти невозможно.

Добавим, что платную функцию также тестирует другой популярный ресурс - социальная сеть Facebook. В компании объявили о старте пилотной программы, которая позволит администраторам групп взимать плату с участников за эксклюзивный контент. Сумма транзакций не должна превышать $30 в месяц.